Martín Alselmi director técnico de Cruz Azul habló este viernes 12 de enero en conferencia de prensa y reveló los motivos por los cuales corrió a Juan Escobar.

Tras la polémica que se desató entre Martín Anselmi y Juan Escobar a días de arrancar el Clausura 2024, el timonel en conferencia de prensa habló del tema y reveló del porqué corrió al jugador paraguayo.

Anselmi dejó entre ver que Juan Escobar no se sentía comprometido con el proyecto, a pesar de enacajar perfectamente en su sistema de juego, pues el paraguayo al no ser contemplado en uno de los partidos de pretemporada mostró su inconformidad, donde además fue quien habría pedido salir del equipo.

“Juan es el jugador perfecto para nuestro sistema pero él me manifestó su inconformidad por no ser titular en el último partido, después me manifestó su deseo de buscar un nuevo reto” señaló Anselmi

Cabe señalar que dentro de lo dos partidos de pretemporada, Anselmi dejó ver probó varios cambios en defensa para visualizar como se acomodaba el equipo, en donde intercambio posicones entre Ditta, Escobar, Piovi y Candido.

Sin embargo en uno de los partidos que el “Patrón” no fue titular desencadenó la molestia del jugador y ya sabemos en lo que terminó esta historia.

Kevin Mier si podría debutar ante CF Pachuca

Otro de los puntos que se tocaron en la conferencia de prensa, fue si Kevin Mier podría debutar en la jornada 1 del Clausura 2024 cuando se midan al CF Pachuca. De acuerdo a Martín Anselmi el portero colombiano podría ver minutos.

" Me acaban de confirmar que el transfer de Kevin Mier va estar y podría ser de la partida, te lo puedo confirmar” indicó Martín Anselmi.

Martín Anselmi confirma que el transfer de Kevin Mier estará listo pic.twitter.com/mABKkbQ8mg — SDP Deportes (@sdpdeporte) January 12, 2024

Cruz Azul no cierra las puertas a otro fichaje

Martín Anselmi se dijo contento por el plantel con el que cuenta Cruz Azul para arrancar el Clausura 2024, sin embargo el timonel no cierra las puertas a otro fichaje, sin embargo dejó entre ver que puede ser mexicano y no extranjero.

“Nuestro proyecto no solo pasa por lo que va a pasar mañana, sino que incluye darle minutos a las fuerzas básica y darle prioridad a esos jugadores que están en la Noria desde chiquitos. Sin embargo no significa que el mercado esté cerrado, por ahí puede llegar algún mexicano para complementar el plantel” indicó Anselmi.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok