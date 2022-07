El Real Oviedo será la nueva casa de Marcelo Flores, quien busca minutos de juego para ser llamado a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Marcelo Flores dejó el Arsenal FC de la Premier League para irse a la segunda división de España, en busca de actividad, la que no le aseguraba el cuadro de los Gunners.

Marcelo Flores, de 18 años, decidió, hace apenas unos meses, jugar por la Selección Mexicana, cuando podía escoger por la de Canadá y la de Inglaterra, por sus familiares.

Gerardo Martino, técnico del equipo tricolor, le comenzó a dar minutos en juegos de preparación, hasta que lo debutó en forma oficial, dentro de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Por su corta edad y sus pocos minutos en primera división, su llamado ha sido muy criticado por los medios de comunicación y gente de futbol.

Ahora trata de acallar esos dichos, tomando un nuevo reto, como lo es jugar en la segunda división de España, con el Real Oviedo, que recientemente ha sido adquirido por Grupo Pachuca.

Marcelo Flores sigue los pasos de Carlos Vela

Estos pasos de Marcelo Flores, recuerdan los que dio Carlos Vela, que aunque pertenecía al Arsenal FC, fue a buscar experiencia en equipo de segunda división de España, como la UD Salamanca.

El ahora jugador del LAFC estuvo un año a préstamo en la segunda división española, para después regresar al cuadro del Arsenal.

Fue hasta un par de años después, con otros préstamos en medio, que Carlos Vela fue inscrito en el primer equipo de los Gunners.

Pero fue prestado de nueva cuenta, ahora con la Real Sociedad, equipo donde rindió de maravilla, por lo que compraron su ficha. ¿Qué pasará con Marcelo Flores?

Carlos Vela llegó muy joven el Arsenal. (MEXSPORT/BACKPAGE IMAGES / BACKPAGE IMAGES)

Marcelo Flores busca la Copa del Mundo de Qatar

Marcelo Flores ha aceptado ser traspasado del Arsenal FC al Real Oviedo de la Segunda División de España , en busca de minutos para ser llamado a la Selección Mexicana y participar en Qatar 2022.

Armando Martínez, presidente del CF Pachuca, indicó que el joven futbolista sabe que esta oportunidad es muy importante de cara a la Copa del Mundo.

“Le va a servir muchísimo pensando en que quiere estar la lista del Mundial. Tener esa continuidad y el ritmo de juego le servirá de mucho. La segunda división de España es muy competitiva, ascienden tres y descienden tres, así que el Oviedo debe de estar feliz de recibir ese jugadorazo”. Armando Martínez, presidente del CF Pachuca

Marcelo Flores y la Selección Mexicana

Marcelo Flores nació en Canadá hace 18 años. Es hijo de un exfutbolista mexicano y una mujer canadiense.

Su carrera con las selecciones mexicanas inició en la Sub 15, pasando por la Sub 17 y jugando algunos partidos amistosos con la Sub 20.

Con la Selección Mexicana debutó el 8 de diciembre del 2021, al entrar de cambio en un juego amistoso en contra de Chile.

