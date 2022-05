Marcelo Flores hace oficial que representará a la Selección Mexicana a través de redes sociales, el joven futbolista de 18 años también tenía la oportunidad de jugar con Inglaterra y Canadá.

Todas las especulaciones en torno al futuro de Marcelo Flores, quien juega para el Arsenal FC, quedaron aclaradas por el propio aspirante a crack.

Y es que en redes sociales lanzó un comunicado en el cual anunció que, por el resto de su carrera futbolística, representará a la Selección Mexicana.

Aunque es poco probable que Marcelo Flores vaya al Mundial Qatar 2022, ya ha sido tomado en cuenta para el Tri mayor pese a su juventud.

Lo bueno para México es que el juvenil ya no tendrá más conflictos sobre su nacionalidad y ahora sólo se dedicará a convertirse en un jugador de élite.

Les dejo algo que tengo tiempo queriendo compartir con todos ustedes 👇🏻🇲🇽 pic.twitter.com/ROaRp06TrS — Marcelo Flores (@10marceloflores) May 16, 2022

Marcelo Flores: Jugaré por la Selección Mexicana

Por medio de un comunicado, Marcelo Flores dio a conocer su decisión, no sin antes señalar el amor que tiene por Canadá e Inglaterra , que han sido sus hogares.

“En Canadá nací y me enamoré del futbol. Inglaterra es mi hogar, donde he pasado mi adolescencia. Tengo mis amigos aquí”, escribió.

Pero se inclinó por México. “Mi padre me inculcó esta pasión por su país desde muy pequeño y tuve la fortuna de visitar México durante todos los años de mi infancia”.

Y confirmó: “Hoy escribo con el corazón y comunicando algo que llevo algún tiempo sabiendo, y es importante que lo escuchen de mí directamente”.

Lo anunció: “ Representaré a la Selección Mexicana por el resto de mi carrera profesional ”.

Y aclaró que no le han prometido ir a Qatar 2022. “¿Quiero ir al Mundial? Claro. Pero reconozco que no soy yo quien decide esto. Me enfocaré en trabajar todos los días y estar listo para cuándo la oportunidad me llegue”.

Marcelo Flores escogió jugar por México.

¿Quién es Marcelo Flores?

Marcelo Flores es hijo del exfutbolista mexicano Rubén Flores y una canadiense.

Marcelo y sus dos hermanas, Tatiana y Silvana, nacieron en Canadá, pero se criaron en Inglaterra, donde también tienen familia.

El joven atacante comenzó jugando con el Ipswich FC , para después ser contratado por el Arsenal Football Club , donde en ocasiones es llevado a entrenar y concentrarse con el primer equipo.