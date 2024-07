El actual entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, se le fue con todo a los dirigentes de la Copa América y hasta los periodistas se llevaron una regañada.

Y es que, las cosas ya no le salieron bien a Marcelo Bielsa y su Selección de Uruguay en la Copa América. Se quedaron a un paso de la Final, Colombia los eliminó.

Después, pasó un gran conflicto en la tribuna que, al principio, estuvieron involucrados aficionados de Uruguay y Colombia. Pero después se metieron los jugadores.

Específicamente, Darwin Núñez fue uno de los futbolistas de Uruguay que se subió a las gradas para soltar golpes. Por todo eso y más cosas, Marcelo Bielsa se les fue con todo a los organizadores de la Copa América.

Marcelo Bielsa arma tremendo escándalo en conferencia; habló pestes de la Copa América

Marcelo Bielsa no se pudo contener y se le fue con todo a los organizadores de la Copa América en la conferencia de prensa.

Y como ya vimos, Marcelo Bielsa armó tremendo escándalo como consecuencia de la derrota de Uruguay a manos de Colombia en la Semifinal de la Copa América y de las peleas en las tribunas.

Además, el Loco no solo le tiró a la Copa América, sino también al país anfitrión: “Estados Unidos creó el Fifagate con el FBI cuando sintió que sus intereses estaban atacados. Acá no pasó nada (refiriéndose a la pelea en las tribunas), esto fue una fiesta extraordinaria.”

“Hacen una conferencia de prensa para mentir explícitamente, para decir que el mal estado de las canchas es una cuestión visual, que Vinícius no ve, que Scaloni no tiene que hablar. Yo tengo una colección de fotos donde se ven los campos de entrenamiento parchados. Pero como eso amenaza a los organizadores, ya le dijeron a Scaloni: ya hablaste una vez, no hablés más. Los jugadores no pueden hablar, todos están amenazados”, comentó Bielsa

"ESTADOS UNIDOS CREÓ EL FIFAGATE CON EL FBI CUANDO SINTIÓ QUE SUS INTERESES ESTABAN SIENDO ATACADOS"



Marcelo Bielsa, en llamas contra la organización de la Copa América: "A Scaloni le dijeron: ´ya hablaste una vez, no hablés más´. Los jugadores lo mismo. Todos amenazados". pic.twitter.com/j8NPIDIzJM — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2024

¿A qué se refiere Marcelo Bielsa con lo dicho sobre los organizadores de la Copa América?

Pues para empezar, el Fifagat, que menciona Marcelo Bielsa, fue un escándalo que involucró a dirigentes de la Concacaf por corrupción. Y es que Estados Unidos quedó resentido porque Qatar le ganó la posibilidad de hacer el mundial del 2022.

No es causalidad que ahora sea el organizador de la Copa del Mundo del 2026. Después sobre las canchas de la Copa América, se pudo ver que estaban en muy malas condiciones, es decir, el balón no giraba de manera correcta.

Además los campos eran más pequeños que los habituales, debido a que están hecho para jugar futbol americano.