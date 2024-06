El ambiente se puso tenso entre los analistas deportivos Marc Crosas y David Faitelson, quienes volvieron a protagonizar un intercambio de palabras por redes sociales a raíz del partido de la Selección Mexicana.

Marc Crosas y David Faitelson no dudaron en manifestar sus opiniones, generando un debate que rápidamente captó la atención de los aficionados y seguidores del futbol mexicano.

Esta no es la primera vez que Crosas y Faitelson se enfrentan públicamente. A lo largo de su colaboración en TUDN, ambos han tenido varios desacuerdos que han trascendido las pantallas y se han llevado a las redes sociales.

Marc Crosas y David Faitelson intercambian duras palabras por el Tri

La controversia se encendió cuando Marc Crosas cuestionó a David Faitelson por no conocer a algunos jugadores mexicanos: “Que no conozcas a 4 jugadores de Brasil lo entiendo, @DavidFaitelson_ ¿Pero a los mexicanos?”, lanzó Crosas, evidenciando su crítica.

La respuesta de David Faitelson no tardó en llegar: “Crosas: me da mucho gusto que estés muy pendiente de lo que digo y hasta lo que no digo… Aporta algo, no seas el mismo mediocre, vende espejitos que vino a México cuando no tenías nivel para jugar en la Liga MX… Aunque haciendo lo que estás haciendo esta noche, ser el ‘back up’ de la transmisión, es tu lugar, sin duda…”, replicó Faitelson.

Marc Crosas volvió al ataque, destacando la larga trayectoria de Faitelson en la televisión nacional, pero cuestionando su aporte: “Eres un ejemplo a seguir David, y como tal, nos has demostrado a todos que se puede estar más de 30 años en televisión nacional criticando sin aportar absolutamente nada más que hate y sin tener ni idea de lo que hablas. Orgulloso de formar parte de tu gran escuela. Seguimos”, respondió Crosas.

Finalmente, Faitelson cerró el intercambio con una crítica: “Sí, tú también demuestras que eres un gran ‘compañero’, pero bueno, paremos ahí. No te voy a hacer ‘trending topic’. Tu miserable actitud comprueba lo que eres: ¡un mediocre!”, concluyó Faitelson.

Tweets de Marc Crosas y David Faitelson

¿Cuándo es el próximo partido del Tri en la Copa América 2024?

La Selección Mexicana se alista para su segundo partido en la fase de grupos de la Copa América 2024. En la cobertura del encuentro, se espera la presencia de analistas deportivos, incluyendo a David Faitelson y Marc Crosas.

El próximo enfrentamiento del Tri será contra Venezuela el miércoles 26 de junio. El duelo está programado para las 19:00 hrs (Centro de México) en el Estadio SoFi, ubicado en Los Ángeles, California.