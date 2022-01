Madelene Wright, la jugadora que dejó el futbol para triunfar en OnlyFans. Ahora reporta ganancias por casi 14 millones de pesos de manera mensual.

Hace unos meses, Madelene Wright jugaba para el Charlton Athletic FC; sin embargo fue despedida, lo que le obligó a buscar una forma de obtener ingresos.

Su despido se dio en medio de la polémica, ya que el Charlton Athletic FC la echó luego de que la futbolista de 23 años subiera videos en donde se le observa de fiesta y conduciendo .

Pese a tal desaguisado, Madelene Wright asegura que su vida ha cambiado por completo desde que decidió incursionar en la plataforma OnlyFans, la cual genera contenido para adultos.

“Era casi como si una carrera hubiera terminado, mientras otra apenas comenzaba. No puedo mentir, me ha cambiado la vida por completo”, dijo la futbolista en entrevista con The Sun.

Madelene Wright (Instagram)

El meteórico ascenso de Madelene Wright

Al menos en el aspecto económico, el cambio le convino a Madelene Wright, ya que en OnlyFans gana una auténtica millonada .

Y es que en dicha plataforma obtiene ganancias por 600 mil euros , lo que equivale a casi 14 millones de pesos .

Además, ahora tiene casi 300 mil seguidores en Instagram, lo que contrasta con su etapa de jugadora en el Charlton Athletic FC, pues ahí tenía apenas 60 mil fans en la red social .

Cabe señalar que la suscripción para el canal de Madelene Wright en OnlyFans hay que pagar 36 euros mensuales ( 832 pesos ).

Madelene Wright se sintió devastada tras su despido

Pese a que ahora ve la luz al final de túnel, Madelene Wright vivió momentos muy complicados, toda vez que su despido del Charlton Athletic FC la dejó sumida en una depresión.

“Era joven, estaba jugando con amigos y realmente no entendía la posición en la que estaba y la responsabilidad que tenía. El despido me dejó desconsolada. Entendí a cuántas personas había defraudado”, relató Madelene Wright a The Sun

Sin embargo, también aprendió que “mientras aprendas de tus errores, hagas los movimientos correctos en el futuro, hay luz al final del túnel”.