El juego entre Rayados vs Columbus quedó calientito luego de que no le pudieran competir al Campeón de la MLS, por lo que sus jugadores, encabezados por Maxi Meza, increparon al árbitro al final del partido.

Maxi Meza se enloqueció tras no poder rendir en el campo de juego ante el Columbus Crew, y dejó que su ira lo controlara, por lo que decidió culpar a la cuarteta arbitral que estuvo al mando del juego de Rayados.

Maxi Meza se quiso sacar la ira que le generó que Rayados perdiera la oportunidad de disputar el Mundial de Clubes del 2025, además de que el Columbus Crew los humilló ante su gente en el Gigante de Acero.

La situación se salió de control para el futbolista argentino, pues al término del partido decidió reclamar enérgicamente al árbitro por las decisiones en el terreno de juego, algo que incluso generó molestia en sus compañeros.

Maxi Meza agredió al árbitro del Rayados vs Columbus tras quedar fuera de la Concachampions

Maxi Meza no pudo generar peligro para los Rayados en el juego ante Columbus, por lo que el equipo regio terminó por ser humillado por marcador global de 2-5, un resultado escandaloso para un equipo que tiene una plantilla millonaria.

El hecho de haber sido humillados por el Columbus Crew en el Gigante de Acero dejó tocados a los jugadores, pues Maxi Meza perdió los estribos y decidió violentar al árbitro del partido, provocando que sus compañeros también se involucraran en los hechos.

Maxi Meza empezó a gritarle al árbitro y a señalar con el dedo, una situación que provocó que el silbante le sacara la tarjeta roja para echarlo del partido, pero a pesar de ver la cartulina roja, el jugador argentino no se detuvo y siguió con sus reclamos.

En momentos se pudo ver cómo Maxi Meza encaró directamente al árbitro en el que se pudo ver cómo el jugador le dio un ‘pechazo’ a uno de los silbantes que formaban la cuarteta arbitral.

Maxi Meza se ‘engancha’ con Stefan Medina tras los reclamos al árbitro

La reacción violenta de Maxi Meza en el juego de Rayados vs Columbus provocó molestia en sus compañeros, mismos que intentaron detenerlo, pero al no tener éxito, el argentino se fue expulsado, pero la cosa no quedó ahí, pues también se peleó con Stefan Medina.

Luego de que varios compañeros de Rayados trataron de calmarle los ánimos a Maxi Meza, llegó Stefan Medina para darle un empujón en el hombro, hecho que provocó que Maxi se le fuera encima para reclamarle a su compañero.

La situación volvió a evidenciar la mala situación del vestuario de Rayados de Monterrey, por lo que podríamos ver rodar cabezas en los próximos días en el equipo, siendo el Tano Ortiz el principal señalado.