Siempre quedará guardado en el corazón de los celestes aquel momento que se vivió en el hotel de concentración del Cruz Azul, una serenata icónica.

Cientos, incluso miles de aficionados se dieron cita para cantar y ondear las banderas , dándole apoyo a su equipo que está por jugar la gran Final de vuelta en el Estadio Azteca contra Santos.

Y no podemos negar que será un momento que probablemente pase a la historia, de hecho el mismo narrador de Azteca Deportes, Luis García, lo consideró fascinante.

“Uno tiene que rendirse ante lo realizado por aficionados de Cruz Azul. La serenata celeste de ayer fue una cosa de locos, un ejercicio fascinante, poderoso y nunca antes visto”. Luis García

Luis García (@GarciaPosti / Twit)

No podríamos pensar que aunque muchos no hayamos estado presentes, la piel se eriza al ver la pasión de cada aficionado que con pasión gritaba “¡Azul, Azul!”.

Sin embargo, los detractores no podían no aparecer, y es que tal parece que no ha sido la serenata más grande y emocionante que se haya visto a un club de la Liga MX.

Pues muchos señalaron que el Pachuca recibió algo mayor y primero, ¿será?, de igual manera, es un gesto que a los jugadores de Juan Reynoso l es dio mayor motivación para la noche de hoy.

Aficionados del Cruz Azul llegaron horas antes al Estadio Azteca

Miles de aficionados celestes se dieron a la tarea de apoyar desde horas antes a su equipo.

Y es que aunque siempre hemos visto a una hinchada muy entregada, esta podría ser una de las veces que más euforia presenciamos por su parte.