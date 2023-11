Luis Chávez rompió el silencio acerca de su pase al Dínamo de Moscú, acusando al CF Pachuca de echarle a la gente encima cuando dio a conocer su deseo de irse a jugar a Europa.

El volante del Dínamo de Moscú y la Selección Mexicana, Luis Chávez dijo en entrevista con el periodista argentino César Merlo, que el modo en que el CF Pachuca dio a conocer su salida del equipo, le acarreó múltiples críticas y eso no lo dejó nada contento.

Luis Chávez tuvo que pagar su pase al CF Pachuca, debido a que debido a que Rusia se encuentra en conflicto bélico con Ucrania, no tiene posibilidades de hacer transferencias bancarias internacionales.

El CF Pachuca reveló la operación y eso, según el futbolista surgido en el Club Tijuana, lo perjudicó en su imagen pública.

Luis Chávez explota contra el CF Pachuca

Luis Chávez explotó en contra del CF Pachuca al mencionar que no le gustó la forma en que la directiva tuza dio a conocer su salida del equipo.

El cuadro de los tuzos dijo que Luis Chávez pasó su cláusula de rescisión para poder ser fichado por el Dínamo de Moscú de la primera división de Rusia.

“No he hablado de todo como tenía que ser. Sentí que me pusieron en contra a la gente, que no quería estar en el club, cuando ellos saben que estaba agradecido con la institución”, dijo el jugador de la Selección Mexicana al periodista argentino César Merlo.

Agregó que en el CF Pachuca, “sabían que me quería ir, pero no de esta manera, de ver todo como un negocio. Me orillaron a tomar una decisión que no quería como lo fue pagar mi cláusula de rescisión”.

Además, antes del Dínamo de Moscú, hubo una buena oferta del Feyenoord de la Eredivisie: “Al Feyenoord le dijeron que querían más dinero, pero no les dieron tiempo de conseguirlo y al final esa opción no se dio”.

Luis Chávez en Rusia

Luis Chávez se fue a Rusia, pagando de su propia bolsa alrededor de 150 millones de pesos, lo que al final puede ser que haya sido buena opción.

El volante quien jugó con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022, ha tenido un buen torneo con el Dínamo de Moscú donde ha jugado tres partidos, anotando un par de goles, además de a ver dado una asistencia.

