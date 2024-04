El CF Pachuca ya conoce el día y la hora en que enfrentará a Pumas en el partido del Play In, sin embargo, el anuncio de la Liga MX fue muy criticado.

La Liga MX recibió todo tipo de críticas por no postergar el partido del Play In del Clausura 2024 entre el CF Pachuca y Pumas, pues los Tuzos tendrán muy poco tiempo de descanso.

De acuerdo al reglamento de competencia: “ningún Club podrá celebrar un partido oficial y otro oficial autorizado por la FIFA o Confederaciones en territorio nacional, si no han transcurrido por lo menos 48 horas desde la conclusión del partido anterior”.

Sin embargo, en caso de que el partido entre CF Pachuca y el América de la vuelta de las semifinales de la Concachampions se vaya a tiempos extras, se estarían infringiendo las reglas, razón por la que usuarios de redes sociales tundieron a la Liga MX.

¿Cuándo juega el CF Pachuca contra Pumas el Play In de la Liga MX?

El partido entre el CF Pachuca y Pumas del Play In definirá al séptimo invitado a los cuartos de final de la Liga MX, sin embargo, el perdedor tendrá otra oportunidad contra el vencedor del Necaxa vs Querétaro.

El duelo entre los universitarios y los Tuzos se jugará el próximo jueves 2 de mayo a las 21:15 horas, tiempo del centro de México, en la cancha del Estadio Hidalgo.

¿Dónde ver el CF Pachuca vs Pachuca del Play In de la Liga MX?

El ganador del duelo del Play In CF Pachuca vs Pumas enfrentará al Cruz Azul en los cuartos de final de la Liga MX, mientras que el perdedor tendrá una última oportunidad contra el vencedor del Necaxa vs Querétaro.

El partido donde los universitarios visitarán a los Tuzos se jugará el próximo jueves 2 de mayo a las 21:15 horas y se podrá ver a través de Fox Sports, Claro Sports y ViX Premium.