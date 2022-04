Ex técnico de Polonia menosprecia a Lionel Messi en Qatar: “Es un abuelo”, dice.

Antoni Piechniczek, quien fue entrenador de la Selección de futbol de Polonia reaccionó a los rivales que tendrá su país en Qatar.

Sin embargo, sus polémicas declaraciones en contra de Lionel Messi desataron muchas críticas, pues Piechniczek consideró que Messi ya no tiene buen nivel.

“Reconozco que me hubiera interesado más este duelo si Lionel Messi hubiera tenido cinco o seis años menos. O si era un compañero de Lewandowski. Podemos estar emocionados con tal competencia, pero seamos honestos, Messi ahora es el ‘abuelo del bosque’, dijo en entrevista para medios de su país.

Asimismo, recordó que aunque puede haber sospresas, la realidad es que el desempeño que ha mostrado en el Paris Saint Germain indica que no es el mismo de antes.

“También puede suceder que Messi juegue un torneo sensacional. Esto no lo sé, pero no se puede descartar esta opción, porque en el fútbol siempre hay sorpresas. Sin embargo, al ver cómo luce con los colores del Paris Saint-Germain, no es el mismo de antes”.

Selección de futbol de Argentina (Franklin Jacome / AP)

Selección de futbol de México: En Argentina menosprecian al Tri

México fue criticado por la mala racha que ha tenido en los últimos encuentros y varios medios en Argentina lo calificaban de un “rival fácil”.

Por su parte, La Nación de Argetina publicó que lograron su cometido, que era no enfrentar a un equipo europeo para que les facilite su paso por el Mundial.

“Argentina logra su cometido: evita a un rival europeo en la primera fase. Le toca México, el equipo dirigido por el Tata Martino. Le toca la posición C3, por lo que será el segundo partido”, se lee.

Selección de futbol de Argentina: Ya se ven en semifnales

Un famoso canal en Argentina realizó una simulación y dejaron claro que ya se ven en semifinales con Inglaterra.

Sin embargo, para que eso pase tendrán que suceder muchas cosas antes, como que queden en primer lugar en su grupo, que derroten a Dinamarca en octavos de final y que logren imponerse en los cuartos de final.