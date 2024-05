El Clausura 2024 de la Liga MX está en su etapa más importante, la Liguilla está por comenzar y los cruces no pudieron ser más espectaculares, pues todas las series tienen como antecedente una final.

Los llamados cuatro grandes, América, Chivas, Cruz Azul y Pumas, estarán presentes en los cuartos de final de la Liga MX, instancia que contará con la participación de los grandes animadores de las últimas décadas, Toluca, Pachuca, Rayados de Monterrey y Tigres.

Siete de los ocho equipos se presumen como los más ganadores de la Liga MX. De las últimas siete finales sólo en una edición no hubo ninguno de los actuales contendientes (Atlas vs León en el Apertura 2021).

Los cuartos de final incluirán dos derbis. El Cruz Azul vs Pumas y el Rayados de Monterrey vs Tigres. Además del América vs Pachuca, que ha despertado gran rivalidad por los recientes enfrentamientos y el Toluca vs Chivas, protagonistas de la final del Apertura 2006.

Cruz Azul vs Pumas; se enfrentaron en la final de la temporada 1980-81

El derbi capitalino entre Cruz Azul y Pumas será uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final del Clausura 2024 de la Liga MX.

Los antecedentes entre Cruz Azul y Club Pumas incluyen la final de la temporada 1980-81. En aquel entonces el formato de Liguilla era distinto al actual, los primeros ocho se dividían en dos grupos y los mejores de cada grupo se enfrentaban en la serie por el título.

En un partido de ida y vuelta, Pumas resultó vencedor por global de 4-2. Ricardo Ferretti marcó uno de los goles del encuentro en el Estadio Olímpico Universitario.

A partir de los torneos cortos, en el Verano de 1996, Cruz Azul y Pumas se han enfrentado en seis ocasiones con un balance de cinco series ganadas por los universitarios y sólo una por parte de la Máquina.

Invierno 1999 | Cuartos de final | Avanzó Pumas

Apertura 2002 | Cuartos de final | Avanzó Pumas

Clausura 2004 | Semifinal | Avanzó Pumas

Apertura 2008 | Cuartos de final | Avanzó Cruz Azul

Apertura 2010 | Cuartos de final | Avanzó Pumas

Apertura 2020 | Semifinal | Avanzó Pumas

Toluca vs Chivas; se enfrentaron en la final del torneo Apertura 2006

Club Toluca y Chivas también tienen sus antecedentes en finales. Se enfrentaron en el Apertura 2006 por el título de Liga MX.

El encuentro finalizó con la victoria global de 3-2 para las Chivas del Guadalajara y significó su título número 11, el penúltimo en su historia.

Luego de empatar en Guadalajara a un gol, e ir perdiendo en la vuelta con el tanto de Bruno Marioni, Maza Rodríguez y Bofo Bautista marcaron los dos goles en el Estadio Nemesio Diez para darle la vuelta al marcador.

En torneos cortos, Chivas y Toluca se han enfrentado en ocho ocasiones, los Diablos han avanzado en cinco ocasiones, mientras que los tapatíos han ganado la serie en tres; incluida la más importante: la final del Apertura 2006.

Clausura 2000 | Semifinal | Avanzó Toluca

Apertura 2001 | Cuartos de final | Avanzó Toluca

Apertura 2002 | Cuartos de final | Avanzó Toluca

Apertura 2003 | Repechaje | Avanzó Toluca

Clausura 2004 | Semifinal | Avanzó Chivas

Apertura 2006 | Final | Ganó Chivas

Apertura 2011 | Cuartos de final | Avanzó Toluca

Clausura 2017 | Semifinal | Avanzó Chivas

América vs Pachuca; se enfrentaron en la final del torneo Clausura 2007

La serie de América vs Pachuca en la Liguilla ha levantado las expectativas gracias a sus más recientes enfrentamientos. Sin embargo, la rivalidad va más allá del Clausura 2024 y para muestra la final del Clausura 2007.

Club Pachuca frustró los festejos de ídolos del americanismo como Cuauhtémoc Blanco y Guillermo Ochoa. En el Estadio Azteca, los Tuzos tomaron la ventaja de 2-1 y en la vuelta, empataron a un gol para confirmar su campeonato.

En torneos cortos, América y Pachuca se han enfrentado en seis ocasiones, sólo en una han avanzado las Águilas.

Clausura 2022 | Semifinal | Global 4-1 | Avanzó Pachuca

Clausura 2021 | Cuartos de Final | Global 5-5 | Avanzó Pachuca por goles de visitante.

Clausura 2015 | Cuartos de Final | Global 7-5 | Avanzó Pachuca

Clausura 2012 | Cuartos de Final | Global 3-2 | Avanzó América

Clausura 2007 | Final | Global 3-2 | Ganó Pachuca

Verano 2001 | Semifinal | Global 3-1 | Avanzó Pachuca

Rayados de Monterrey vs Tigres; se enfrentaron en la final del torneo Apertura 2017

El Clásico Regio llegó a su clímax en la Liga MX con la final del Clausura 2017. Club Tigres resultó triunfador de la serie por global de 3-2.

En la ida celebrada en el Estadio Universitario el marcador terminó igualado a un gol, mientras que en la vuelta, Club Tigres silenció el Gigante de Acero con el triunfo de 1-2 con anotaciones de Eduardo Vargas y Francisco Meza.

En fases finales a partir de los torneos cortos, Rayados de Monterrey y Club Tigres se han enfrentado en ocho ocasiones; cuatro veces ha salido victorioso Tigres, incluida la final del Apertura 2017.