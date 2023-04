La violencia no para en la Liga MX, pues ahora fue en el duelo entre Mazatlán FC y Rayados de Monterrey, donde se registró a policías agrediendo y golpeando a aficionados.

En videos que circulan en redes sociales, se puede ver cómo varios elementos de la policía local, tanto en las gradas como en los túneles del Kraken, agreden a aficionados.

En uno de ellos se observa como un par de policías agreden y golpean a un aficionado (al parecer de Rayados) hasta someterlo, mientras otros fans trataban de calmarlos.

Mientras que en otro, en los túneles del inmueble, los policías también agreden a fans e incluso amenazan a las personas que se encontraban grabando los hechos.

Triste ver estas imágenes en cualquier estadio del mundo



pic.twitter.com/EV4PChftuz — Diego Armando Medina (@DiegoArmaMedina) April 22, 2023

Violencia protagoniza la Jornada 16 en la Liga MX

Lamentablemente, y con varios partidos por disputar, la Jornada 16 del torneo Clausura 2023, quedó manchada por la violencia, pues ya hubo dos partidos en donde se registraron altercados fuertes.

Y es que además de la agresión de policías a aficionados en el Mazatlán FC vs Rayados de Monterrey, en el duelo entre Club Tijuana y Club León, también hubo hechos violentos.

Fue a las afueras del Estadio Caliente, donde aficionados cobardes de Xolos golpearon brutalmente a seguidores de La Fiera que se dieron cita en el estadio.

Las imágenes son verdaderamente deleznables, aunque lamentablemente, no será la primer ani la última vez que esto ocurra, mientras la Liga MX siga sin hacer nada.

Liga MX “condena” un caso, el otro ni lo pela

Después de lo ocurrido previo al Club Tijuana vs Club León, la Liga MX se pronunció en redes para “condenar” los hechos violentos.

Pero además se lavó las manos y se limitó a pedir a las autoridades que investiguen para “dar con los responsables”, los mismos que, se supone, deberían estar dados de alta en el Fan ID.

Lo peor es que, en el caso del partido Mazatlán FC vs Rayados, la Liga MX no ha hecho ni un solo pronunciamiento, lo que demuestra que unos casos sí importan y otros no.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok