Hoy viernes 8 de marzo inicia la Jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil con cuatro partidos. Aquí te decimos quiénes jugarán, dónde y a qué hora puedes ver los juegos en vivo.

La Jornada 10 iniciará con cuatro partidos. El primero será el Club América vs Club Puebla, después el Club León vs Rayadas del Monterrey, luego el Atlas FC vs Club Pumas y por último, las Tigres UANL vs el Club Querétaro.

En esta décima fecha de la Liga MX Femenil no te puedes perder todos estos partidos y aquí te decimos dónde y en qué canal podrás verlos en vivo.

¿Cómo llegan los equipos de la Liga MX Femenil en la Jornada 10?

El primer partido que iniciará con la Jornada 10 del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil será el del Club América vs Club Puebla por la tarde. El Club América viene de perder contra el Toluca FC 3-0 y el Club Puebla también ante el Club Pachuca 2-0.

El Club América está en la tercera posición con 19 puntos en la tabla de posiciones de la Liga MX Femenil y el Club Puebla está en el noveno lugar con 11 puntos.

El segundo partido será entre el Club León y las Rayadas de Monterrey. El Club León llega en sexto lugar con 17 puntos mientras que las Rayadas de Monterrey están en la posición cuatro con 19 puntos.

En el tercer encuentro se enfrentarán el Atlas FC vs Club Pumas. El Atlas FC viene de vencer al FC Juárez 3-1 y el Club Pumas viene de empatar 3-3 con el Club Tijuana.

El Atlas FC llega en el lugar doce con 11 puntos y el Club Pumas en décimo lugar de la tabla de posiciones de la Liga MX con 11 puntos.

Por último, las Tigres UANL se medirán ante el Club Querétaro, quienes golearon al Mazatlán femenil en su último encuentro 4-0. Mientras que, el Club Querétaro viene de ganarle al Club Tijuana 2-0.

Las Tigres UANL son las líderes de la tabla de posiciones con 24 puntos y el Club Querétaro está en el lugar trece con 11 puntos.

¿Dónde y a qué hora ver hoy los partidos de la Liga MX Femenil?

Aquí te decimos dónde y a qué hora ver los partidos del Clausura 2024 de la Liga MX Femenil de la Jornada 10:

Partido: Club América vs Club Puebla

Hora: 15:45 horas (centro)

Dónde ver: ViX

Sede: Instalaciones Club América Coapa Cancha 1

Partido: Club León vs Rayadas Monterrey

Hora: 17:00 horas (centro)

Dónde ver: Fox Sports 2

Sede: Estadio León

Partido: Atlas FC vs Club Pumas

Hora: 17:00 horas (centro)

Dónde ver: Fox Sports Premium

Sede: Estadio Jalisco

Partido: Tigres UANL vs Club Querétaro