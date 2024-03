Selene Figueroa es una joven que ganó el concurso Reina de belleza Canatlán 2022-23 y actualmente es árbitro profesional en la Federación Mexicana de Futbol Asociación (FMF) y sueña con ser árbitra en la Liga MX.

El futbol siempre le ha apasionado y es por eso que decidió ir en busca de su sueño de ser árbitro profesional en la Liga MX. Después de ganar el certamen de belleza empezó a prepararse para convertirse en árbitro profesional.

La historia de Selene Figueroa es un gran ejemplo de lucha y superación de las mujeres en el futbol mexicano. Aquí te decimos quién es y cómo está conquistando el deporte del futbol mexicano.

¿Quién es Selene Figueroa?

Selene Figueroa es de Durango, México, quien ha sido jugadora de futbol, ganadora de Reina de belleza Canatlán 2022-23 y ahora es árbitro profesional de la FMF con el objetivo de llegar a la Liga MX.

Fue jugadora de futbol en la Universidad Juárez del estado de Durango, donde ganó una medalla de bronce y participó en la Universiada Nacional 2018.

Después, decidió que quería crecer profesionalmente como árbitro con la ayuda de Marco Antonio Ortiz, quien vio en ella talento para explotarlo dentro de la cancha.

Selene Figueroa está como árbitro asistente 2 y también ha estado como árbitro asistente 1.

También ha participado en la Liga MX Femenil Sub-19, en la Liga Premier y Fuerzas básicas Sub-14, Sub-16 y Sub-18.

Selene Figueroa, un ejemplo a seguir de muchas mujeres

Selene Figueroa es un ejemplo a seguir para las mujeres que quieren crecer en el deporte, especialmente en la Liga MX Femenil. Selene está demostrando que sí se puede soñar en grande, siempre y cuando trabajes duro por ello.

En sus redes sociales es muy popular y siempre está mostrando sus logros profesionales. Selene Figueroa está dispuesta a seguir preparándose para poder llegar algún día a la Liga MX.

“Es algo difícil, no pensé que fuera tan complicado. Mucha exigencia física, de reglas de juego, es estudiar bastante. Se me está acabando el tiempo dentro del futbol universitario y la verdad es algo que me apasiona, que me encanta el futbol, y si puedo conseguir una manera de vivir a través de él, qué mejor que ser árbitro”, comentó Selene.