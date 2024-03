Hoy viernes 29 de marzo habrá triple cartelera en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil y aquí te decimos a qué hora y dónde ver los partidos hoy en vivo.

La Jornada 13 de la Liga MX Femenil comenzó ayer jueves 28 de marzo con el duelo entre Rayadas de Monterrey y el Club Tijuana, en el que Monterrey se impuso 3-1 quedando en la segunda posición de la tabla con 29 puntos.

Y hoy viernes 29 de marzo, se disputarán tres duelos entre el Cruz Azul vs Club América, el Club Querétaro vs Club Necaxa y el Club León vs Mazatlán Femenil.

¿Cómo llegan los equipos de la Liga MX Femenil a los partidos de hoy?

La Liga MX Femenil dio inicio a la Jornada 13 y hoy viernes 29 de marzo habrá triple cartelera con los partidos del Cruz Azul vs Club América, el Club Querétaro vs Club Necaxa y el Club León vs Mazatlán Femenil.

El Cruz Azul es uno de los equipos que se encuentran hasta abajo de la tabla general con 7 puntos y enfrentará al Club América, quien le lleva una enorme ventaja ya que se encuentra en la cuarta posición con 25 puntos.

Por otro lado, el Club Querétaro tiene mas probabilidades de vencer al Club Necaxa ya que está en la décima posición con 15 puntos y el Necaxa viene del lugar 15 con 8 puntos.

Y por último, el Club León, quién viene de empatar 0-0 con el Club Toluca, llega en la octava posición con 18 puntos mientras que el Mazatlán Femenil está en el lugar catorce con 10 puntos.

Liga MX Femenil: ¿A qué hora y dónde ver los partidos hoy en vivo?

Hoy viernes 29 de marzo se disputarán tres partidos en la Jornada 13 de la Liga MX Femenil y aquí te decimos a qué hora y dónde verlos en vivo para que no te los pierdas.

Partido: Cruz Azul vs Club América

Hora: 15:45 horas (centro)

Dónde ver: ViX

Sede: Instalaciones La Noria cancha 1

Partido: Club Querétaro vs Necaxa

Hora: 17:00 horas (centro)

Dónde ver: Fox Sports 2, Fox Sports Premium

Sede: Estadio Corregidora

Partido: Club León vs Mazatlán Femenil