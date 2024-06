Igor Lichnovsky se convirtió en tricampeón del futbol mexicano tras el Clausura 2024, ya que el zaguero de Chile había sido campeón con Tigres antes de conseguir el bicampeonato con el América.

Sin embargo, Lichnovsky ha estado en el ojo del huracán en diversas ocasiones debido a sus actividades fuera del campo, por lo que el defensa del América ha sido comparado con Dennis Rodman, estrella de la NBA que jugó con Michael Jordan en los Toros de Chicago.

Pese a todas las polémicas en las que ha estado envuelto, el defensa azulcrema se convirtió en uno de los pilares del equipo que consiguió el bicampeonato.

¿Es Igor Lichnovsky el Dennis Rodman del Club América?

En una entrevista para el diario chileno Las Últimas Noticias, Igor Lichnovsky habló sobre varios temas y uno de ellos fue la relación de su vida social con su carrera como futbolista del América.

Al ser cuestionado sobre sus actividades fuera del terreno de juego, Lichnovsky comentó que la prensa mexicana lo tiene catalogado como el Dennis Rodman del América, comparación que no le molesta en lo más mínimo.

“La prensa mexicana dice que soy el Dennis Rodman del América, pero no me preocupa lo que digan, en especial si lo hacen sin averiguar bien. Yo siempre cumplo como futbolista y eso queda claro con lo que he ganado en México…” fueron las palabras del seleccionado chileno.

Igor Lichnovsky con América. (Adrian Macias / Mexsport)

El exjugador de Cruz Azul también mencionó que la prensa comenzó a divulgar noticias falsas cuando asistió a un evento de golf organizado por el Canelo Álvarez, ya que asegura que solamente fue a saludar a su amigo y en los medios trascendió que se había quedado a jugar toda la tarde.

Las polémicas extra cancha de Lichnovsky con América

Además de asistir a un torneo de golf del Canelo Álvarez, Igor Lichnovsky se ha visto envuelto en varias polémicas desde que llegó al América.

Una de las más conocidas fue la ocasión en la que asistió al Gran Premio de Miami junto con Israel Reyes y los jugadores del América fueron vistos con el Checo Pérez.

Podcast la Triiisecta (Tomada de video)

Además, David Faitelson ha sido uno de los periodistas que ha criticado más al defensa andino por su podcast de la Triiisecta, en el cual comparte micrófonos con Miguel Layún y Kevin Álvarez.