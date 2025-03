Una leyenda del Real Madrid reveló en una entrevista que en un derbi contra el Atlético de Madrid, Javier Aguirre fue el ‘culpable’ de que le hayan pegado en aquel partido.

En el programa ‘El Chiringuito’, tuvieron a una estrella del Real Madrid como invitado en el cual culpó a los jugadores del Atlético de Madrid y a su entonces DT, Javier Aguirre de irse a los golpes.

Recordemos que en el 2006, el entrenador mexicano, Javier Aguirre, dirigió al Atlético de Madrid durante tres temporadas y terminó siendo despedido de su cargo tras haber tenido malos resultados al inicio de año.

Y es que, en uno de los derbis Real Madrid contra el Atlético de Madrid, se vivió un gran número de faltas cometidas por los jugadores de Javier Aguirre y después de 15 años, un exjugador merengue habló sobre ello.

¿Quién fue la leyenda del Real Madrid que acusó a Javier Aguirre de mandarlo golpear?

La leyenda del Real Madrid, José María Gutiérrez Hernández, acusó a Javier Aguirre de mandarlo golpear en un derbi contra el Atlético de Madrid en el programa ‘El Chiringuito.

El conductor del programa, Josep Pedrerol, le preguntó sobre el partido de su carrera en el que más patadas recibió y ‘Guti’, exjugador del Real Madrid, respondió que fue en un partido contra el Atlético de Madrid, dirigido por Javier Aguirre.

“El partido que más patadas me han dado fue contra el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu con Javier Aguirre de entrenador y con la consigna de hacerme faltas”, dijo ‘Guti’, quién después comentó que nunca ha coincidido con él Vasco Aguirre.

“Las patadas no creo que vinieran porque querían hacerme faltas, eran para cortar el juego del equipo. Es fútbol Sin más... No es un fútbol agresivo, pero te puede gustar más o te puede gustar menos. Uno busca sus armas dentro del terreno de juego para sacar lo máximo de su equipo. Ya está“, contestó el exjugador del Real Madrid a cómo definía ese tipo de faltas.

José María Gutiérrez Hernández defiende a Lamine Yamal

José María Gutiérrez Hernández, exjugador del Real Madrid, habló sobre las críticas que ha recibido la joven estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal y le dio un sabio consejo para poder lidiar con la presión.

“El reto de Lamine Yamal cuando sale el campo no es hacer gol. Su reto es divertirse, hacer las cosas como las hace y ser un jugador protagonista. Yo si estuviera en su lugar también me molestaría que en todas las preguntas me dijesen eso. Yo hago una entrevista y me preguntan eso. Hago otra entrevista y me preguntan eso... “, dijo Guti, leyenda del Real Madrid.

Asimismo, Guti le recomendó a Lamine Yamal no hablar al respecto y enfocarse en el futbol ya que las críticas siempre estarán en su carrera y tiene que acostumbrarse a eso.