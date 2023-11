Lewis Hamilton, aceptó que la competencia con Checo Pérez por el segundo puesto en el Campeonato de Pilotos, ya está casi escrita.

Y es que, Lewis Hamilton aceptó que tenía que pasar un desastre, para que Checo Pérez perdiera el segundo lugar del Campeonato de Pilotos.

Cabe recordar, que Max Verstappen es el campeón indiscutible de nueva cuenta y Checo Pérez no ha tenido el mejor desempeño en la última temporada , por lo que Hamilton logró acortar distancia.

Sin embargo, el piloto de Mercedes se sinceró y mencionó que el mexicano ya tiene asegurado el segundo lugar.

“32 puntos en dos carreras, él tendría que tener dos desastres y yo, básicamente tendría que ser segundo”, dijo.

Por otro lado mencionó que no le da much importancia a quedar en tercero, pues hizo lo mejor con sus recursos: “Para mi realmente no hace ninguna diferencia si somos segundo o tercero, creo que aún así hemos hecho un año increíble, dado el auto que teníamos”, añadió.

Checo Pérez. (Andre Penner / AP)

Lewis Hamilton sobre su desempeño en la temporada

Mercedes está en el segundo puesto de Campeonato de Constructores y Lewis Hamilton mencionó que es algo que nunca se imaginó.

Lewis Hamilton también expresó agradecimiento po r haber hecho una mejor temporada que la pasada.

“Nunca pensamos que estaríamos luchando por el segundo puesto en la categoría de Constructores y llamando a la puerta del auto más dominante de nuestra era. Estoy agradecido por estar donde estamos y por haber tenido una temporada medio decente y mucho mejor que el año pasado”, sentenció.

Fórmula 1: Gran Premio de Las Vegas

El Gran Premio de Las Vegas inició este viernes con algunos contratiempos en los circuitos, mismos que atrasaron las prácticas.

No obstante, la carrera del Gran Premio de Las Vegas se llevará a cabo este domingo 19 de noviembre a las 00:00 horas tiempo del centro de México.

Checo Pérez hará su mejor esfuerzo, luego de vivir una temporada lleno de tropiezos en Red Bull.

