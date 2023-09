Lewis Hamilton acortó distancia con Checo Pérez en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1; ambos luchan por el segundo lugar.

Checo Pérez no ha tenido el mejor desempeño en las últimas carreras de la Fórmula 1 e incluso su continuidad en Red Bull no es un hecho.

Ahora, Lewis Hamilton se acercó al piloto mexicano, Checo Pérez tras su desempeño en el Gran Premio de Japón.

Por su parte, Max Verstappen se afianzó como campeón absoluto del Campeonato de Pilotos con 400 puntos, mientras que Checo Pérez va en segundo lugar.

Checo Pérez acumula 223 unidades pero en el Gran Premio de Japón no pudo sumar y Hamilton se acercó con 190 puntos. En ese sentido, el mexicano tendrá que esforzarse en las próximas carreras para no perder el subcampeonato.

Hasta el momento, el top 5 va de la siguiente forma:

Max Verstappen- 400 Checo Pérez- 223 Lewis Hamilton- 190 Fernando Alonso- 174 Carlos Sainz- 150

Checo Pérez (Toru Hanai / AP)

Checo Pérez tras su desempeño en el GP de Japón

Checo Pérez justificó su mal desempeño en el Gran Premio de Japón luego de quedar fuera de la carrera. Pues aseguró que desde la primera curva tuvo problemas.

“Desde que solté el clutch empecé a patinar, los neumáticos se enfriaron bastante, calculamos mal la temperatura y no tuve nada de tracción. Llegando a la primera curva me hicieron sándwich Sainz y Hamilton, me quedé en medio”, dijo.

Por otro lado, confesó que su auto ya estaba dañado y era muy difícil continuar, por lo que lo mejor fue abandonar.

“Tenía el auto dañado y era muy difícil seguir en la curva rápida, sabía que lo tenía que intentar en la lenta y cuando me metí ya no tuve más espacio, toqué a Magnussen y fue totalmente mi culpa”, añadió.

Fórmula 1 y la próxima carrera

La próxima carrera de la Fórmula 1 será el próximo domingo 8 de octubre y Checo Pérez tendrá una nueva oportunidad para subir al podio.

El Gran Premio de Qatar comenzará a las 11:00 horas t iempo del centro de México este 8 de octubre.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok