El partido entre el Club Cruz Azul y el Club Tigres de la jornada 7 de la Liga MX dio mucho de qué hablar, pues más allá de lo que sucedió en la cancha, Martín Anselmi se vio envuelto en la polémica por sus declaraciones.

Martín Anselmi le ganó el duelo táctico al director del Club Tigres, Robert Dante Siboldi, pero lo que generó la conversación fueron las declaraciones del entrenador del Club Cruz Azul.

Tras la victoria de La Máquina 1-0 sobre la Universidad Autónoma de Nuevo León en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, se le pidió al entrenador celeste su opinión acerca del equipo regiomontano.

La respuesta de Martín Anselmi no le gustó a muchos, en especial a los fanáticos de Tigres que criticaron al técnico argentino en redes sociales.

Esto dijo Martín Anselmi de Tigres tras la victoria de Cruz Azul

El partido entre el Club Cruz Azul y el Club Tigres terminó caliente, pues jugadores de ambos equipos se enfrascaron en una riña mientras Martín Anselmi alentaba al público celeste.

Aunque Martín Anselmi no se involucró directamente en la pelea, el técnico del Club Cruz Azul no se escapó de la polémica con sus declaraciones sobre el Club Tigres.

El entrenador argentino fue cuestionado sobre la dificultad que tuvo llevarse los tres puntos ante la UANL, al ser considerado como uno de los rivales más difíciles de la Liga MX, sin embargo, aseguró que todos los equipos a los que ha enfrentado están al mismo nivel.

“Para mí sería una falta de respeto, porque Mazatlán nos complicó el partido, porque Xolos hasta el final nos hizo frente, porque en Querétaro empezamos perdiendo, porque a San Luis nos costó quitarle la pelota y hoy a Tigres nos costó hacerle gol”, dijo Martín Anselmi.

Martín Anselmi mandó mensaje de agradecimiento a la afición de Cruz Azul

Martín Anselmi aprovechó su participación en la conferencia de prensa tras derrotar al Club Tigres para agradecer a la afición del Club Cruz Azul que siempre apoya al equipo.

“A la afición no nos queda más que agradecerle, ellos son los que me empujan a ser cada día más valiente porque así me lo piden toda la semana y nos dan ese empujón”, dijo Martín Anselmi, entrenador del Club Cruz Azul.