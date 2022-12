Edson Arantes Do Nascimento, Pelé, tuvo un trato de dios en el todo el mundo y mucho más en su país natal, Brasil, donde incluso fue nombrado Tesoro Nacional.

Lo que hacía Pelé dentro del campo era aplaudido, pero fuera de este tomó algunas decisiones que no fueron bien vistas por el pueblo brasileño, a pesar de haberle dado tres Mundiales a su selección.

O Rei fue tomado como imagen política en algunas ocasiones por los respectivos gobiernos y en alguna ellas sus decisiones o comentarios no fueron los más populares, por lo que hasta alguien lo llamó “traidor”.

Cuando llamaron traidor a Pelé

En el 2001, el mundo futbolístico de Brasil se le volteó a Pelé. Sobretodo el doctor Sócrates, el llamado rebelde del futbol.

Sócrates, quien fue mundialista por Brasil en España 82 y México 86, y fuera ídolo del Corinthians y Flamengo, además de serio crítico de las instituciones brasileñas, llamó traidor a Pelé.

La situación se dio cuando O Rei abrazó públicamente a Ricardo Teixeira, el polémico presidente de la Confederación Brasileña de Futbol, cuando antes lo había acusado de corrupción.

Sócrates no dudó en llamar “traidor” al tricampeón del mundo.

“Pelé es blanco”

Hubo otras polémicas en las que estuvo involucrado Pelé y que no lo dejaron bien parado con el pueblo brasileño.

Durante los años de la dictadura brasileña, de los 60 a los 80, hubo varios intentos para realizar votaciones presidenciales, pero Pelé salió a tratar de calmar al país al decir: “El pueblo no sabe votar”.

En alguna ocasión, Romario dijo acerca de las declaraciones políticas de O Rei: “Pelé, callado, es un poeta”.

La última durante su vida fue hace algunos años cuando el portero de su club, el Santos, Aranha, lo insultaron con gritos racistas.

Pelé dijo abiertamente que no era para tanto: “¿Ustedes oyeron algo de racismo cuando yo jugaba? No, y aunque me gritaban de todo, no le dábamos atención”.

Por esa razón, un periodista brasileño, dijo: “Pelé, al lado de un negro pobre, es blanco”.

