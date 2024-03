La amistad está rota o al menos eso es lo que parece. David Faitelson y José Ramón Fernández protagonizaron una terrible pelea en redes sociales, que dejó claro que su relación está lejos de ser la de antes.

Luego de años juntos, David Faitelson y José Ramón Fernández separaron sus caminos por el “fichaje” millonario del primero con TUDN.

La llegada de David Faitelson a Televisa generó cientos de críticas y aunque José Ramón se despidió entre lágrimas de quien fuera su pupilo por más de 30 años, tiempo después comenzaron las disputas entre ambos.

Faitelson y José Ramón Fernández protagonizaron una nueva pelea en redes sociales, que rebasó los límites del respeto, pues el nuevo comunicador de TUDN le advirtió a su excompañero que “las neuronas también se cansan”.

¿Qué se dijeron David Faitelson y José Ramón Fernández en su pelea en redes sociales?

Para José Ramón Fernández los halagos al Club América y las críticas sobre Chivas van más allá de lo deportivo, pues la reciente separación de TUDN con el Rebaño han influido en los comentarios de los comunicadores de la empresa de Chapultepec, incluido David Faitelson.

“¡Ganar, ganar, ganar! Esa fue la orden del mando americanista… Y todos los que cobran del mismo bolsillo, árbitros, jilgueros, vampiros y zopilotes, hablando maravillas de las jugadas del América y enfatizando los errores de Chivas”, inició José Ramón Fernández en la pelea contra David Faitelson.

“El problema es otro, Chivas tiene en su escritorio una superoferta por derechos de TV de Amazon Prime, igual que Tigres y eso molesta a “Chapultepec 18″, argumentó Joserra.

El comentario no cayó nada bien en Chapultepec y David Faitelson lanzó una indirecta muy directa a José Ramón Fernández, pues aseguró que nadie le paga por hablar mal de Chivas.

“Por cierto, y para que quede bien claro: A mi nadie me ha ordenado aquí ¨pegarle¨ a nadie. Tengo la mayor libertad de la que he gozado en todos los medios donde he trabajado, incluyendo TV Azteca y también ESPN”, señaló David Faitelson en redes sociales.

“Las críticas sobre Chivas son evidentes a partir de su pobre capacidad futbolística. Y mire que hay quienes defienden a Chivas gracias a una ¨salita de prensa¨ que lleva su nombre. Las neuronas también se cansan…”, concluyó el comunicador.

Mensaje de David Faitelson contra José Ramón Fernández.

La respuesta de José Ramón Fernández en la pelea con David Faitelson

José Ramón Fernández no se quedó callado y pronto respondió al mensaje de David Faitelson en la terrible pelea que protagonizaron en redes sociales.

“’Problemas de neuronas cansadas… ‘dignidad, credibilidad, preparación, honestidad, lealtad, humildad, congruencia, gratitud, educación e inteligencia’. Qué vergüenza pasar a la historia y ser recordado por la falta de todo esto…”, escribió José Ramón Fernández como respuesta a David Faitelson.

Colegas de José Ramón Fernández, como Odin Ciani y Martín Moreno, defendieron al comunicador de ESPN por las palabras de Faitelson.

“El ser humano nace mitad ruindad y mitad indiferencia…”, escribió el enorme Saramago en “Ensayo sobre la ceguera”. Dudo mucho que Faitelson lo haya leído. Ahora encarna algo ruin y canalla: burlarse de la condición humana”, señaló Martín Moreno.