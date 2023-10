En la fecha 3 de las eliminatorias de la Conmebol, Lionel Messi sufrió un escupitajo por parte de Antonio Sanabria en el partido entre Argentina y Paraguay por lo que este hecho no pasó desapercibido entre las cámaras de transmisión y al final del partido el 10 reaccionó a ello.

Argentina se hizo de otra victoria en las eliminatorias de la Conmebol al vencer 1-0 a Pataguay, partido donde Antonio Sanabria escupió a Lionel Messi tras una discusión en los minutos finales. El capitán de la Albiceleste reaccionó al término del partido y dijo no conocer al guaraní.

En zona mixta, Lionel Messi habló del altercado que tuvo con Antonio Sanabria, donde sufrió un acto desagradable por parte del jugador guaraní.

“No lo vi, me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad es que ni sé quién es el chico este, pero no quiero darle importancia para no hacerlo conocido” señaló el capitán albiceleste.

Sanabria escupió a Messi por la espalda en pleno partido... ❌



Lionel ya respondió 😡😡



"Me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido" pic.twitter.com/IlbdD84lMT — Futbol Picante (@futpicante) October 13, 2023

Argentina líder de las eliminatorias de la Conmebol

La Campeona del Mundo, Argentina, sigue demostrando su gran nivel, ahora es líder de las eliminatorias de la Conmebol.

Argentina lleva tres victorias al hilo y se mantiene invicta en las eliminatorias de la Conmebol, además es líder después de haber vencido a Paraguay 1-0 y que Brasil haya empatado ante Venezuela. Lo que provocó que llegaran a 9 puntos.

Argentina 1- 0 Ecuador

Bolivia 3 - 0 Argentina

Argentina 1 - 0 Paraguay

Próximos partidos Argentina en las eliminatorias de la Conmebol

En esta fecha FIFA de Octubre a Argentina le resta un partido, en el cual enfrentarán a Perú el próximo martes 17 en calidad de visitante. Posteriormente para el mes de noviembre, chocarán ante Uruguay y posteriormente contra Brasil.

Perú vs Argentina - 17 de octubre

Argenina vs Uruguay 16 de noviembre

Brasil vs Argentina 21 de noviembre

Tabla de posiciones eliminatorias Conmebol

Argentina 9 puntos Brasil 7 puntos Colombia 5 puntos Uruguay 4 puntos Chile 4 puntos Venezuela 4 puntos Ecuador 3 puntos Paraguay 1 punto

