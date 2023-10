Un jugador de la Selección de Paraguay le escupió a Lionel Messi en pleno partido de las Eliminatorias de Conmebol este jueves 12 de octubre, rumbo al Mundial de 2026.

Lionel Messi fue víctima de uno de los gestos más repugnantes en el mundo de los deportes protagonizado por Antonio Sanabria, delantero de la Selección de Paraguay que le escupió.

Se jugaban los últimos minutos del duelo que enfrentó a la Selección Argentina con la oncena guaraní en la cancha del Estadio Monumental, cuando el atacante paraguayo perdió la cabeza.

Tras enfrascarse en una discusión, el capitán de la Albiceleste le dio la espalda al futbolista del Torino , quien aprovechó el momento para lanzarle un escupitajo al astro del Inter Miami.

La acción quedó grabada por las cámaras que transmitieron el encuentro donde Argentina se alzó con la victoria de 1-0, por lo que el desagradable momento rápidamente se hizo viral a través de redes sociales.

QUE LO ESCUPIS A MESSI PARAGUAYO PELOTUDO LA CONCHA DE TU MADRE SANABRIA pic.twitter.com/Tn3qnFCDzm — Argentina Gol 𝕏 (@BocaJrsGolArg) October 13, 2023

Lionel Messi reacciona al escupitajo del futbolista de Paraguay, Antonio Sanabria

Lionel Messi reaccionó al escupitajo de Antonio Sanabria, futbolista de la Selección de Paraguay, una vez que el encuentro finalizó en la cancha del Estadio Monumental, con victoria en favor de la Selección Argentina.

La Pulga pasó por zona mixta para hablar de lo acontecido en el duelo de la Jornada 3 de las Eliminatorias de Conmebol, así como del incidente con el delantero de la oncena guaraní.

“No lo vi, me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido. La verdad es que ni sé quién es el chico este (Sanabria), pero no quiero darle importancia para no hacerlo conocido”, sentenció el astro del Inter Miami.

La Albiceleste tomó el liderato de la competencia tras haber sumado su tercer victoria consecutiva y a raíz del sorpresivo empate de la Selección de Brasil ante Venezuela.

"NO SÉ NI QUIÉN ES EL CHICO ESTE" Leo Messi habló del cruce con Sanabria en el Más Monumental... pic.twitter.com/FDDLpJdvds — SportsCenter (@SC_ESPN) October 13, 2023

Eliminatorias Conmebol: Resultados de la Jornada 3

La Jornada 3 de las Eliminatorias de Conmebol dejaron resultados bastante interesantes que comienzan a darle forma a las plazas para disputar el Mundial 2026:

Selección de Colombia 2-2 Selección de Uruguay

Selección de Bolivia 1-2 Selección de Ecuador

Selección Argentina 1-0 Selección de Paraguay

Selección de Chile 2-0 Selección de Perú

Selección de Brasil 1-1 Selección de Venezuela

