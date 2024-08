Durante la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, en redes sociales circuló una foto donde prueba que Enrique Burak y Toño de Valdés no están cómodos con David Faitelson.

Los comentaristas deportivos Enrique Burak, Toño de Valdés y David Faitelson estuvieron trabajando juntos durante los Juegos Olímpicos de París 2024 pero al parecer no es lo mismo de antes.

Es como si Enrique Burak y Toño de Valdés extrañaran la esencia del programa “Los Tres Amigos” cuando conducían a lado de Pepe Segarra y ahora que trabajaron a lado de David Faitelson no se les vio nada contentos.

¿Enrique Burak y Toño de Valdés no están felices con David Faitelson?

Los comentaristas deportivos, Enrique Burak y Toño de Valdés no se vieron muy felices trabajando a lado de David Faitelson en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en redes sociales hay una foto que lo prueba.

En la imagen varios usuarios pudieron notar que el estado de humor de Enrique Burak y Toño de Valdés se ve algo apagado al igual que el de David Faitelson e incluso comentaron que cuando trabajan con Pepe Segarra se les veía más contentos.

Durante la transmisión de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, Enrique Burak estaba viendo su teléfono celular mientras que Toño de Valdés y David Faitelson estaban muy serios.

A pesar de que no se les veía teniendo una convivencia como la que tenían con su ex compañero, Pepe Segarra, no se sabe con certeza si estaban molestos entre ellos o solo estaban concentrados haciendo su trabajo.

Enrique Burak, David Faitelson y Toño de Valdés (Captura de pantalla)

David Faitelson le responde a Ana Gabriela Guevara

El periodista deportivo, David Faitelson, le respondió a la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, a través de su cuenta de X, luego de que dijera que los atletas mexicanos se quedaron cortos en los Juegos Olímpicos de París 2024.

David Faitelson no se guardó nada y culpó a Ana Gabriela Guevara de no darle el apoyo necesario a los deportistas que se quedaron a nada de ganar medalla para México.

“Nos quedamos cortos en el número de medallas, dice Ana Guevara, presidenta de la Conade. La realidad es que, nuestro sistema deportivo, es el que siempre ‘se queda corto’ para impulsar más a nuestros atletas a otros niveles de resultados…”, escribió David Faitelson.