Amigos y rivales. Checo Pérez y Max Verstappen han protagonizado una férrea pelea por los podios de F1, en la pista la rivalidad es evidente; fuera de ella, también. Así lo demostraron previo al GP de Australia.

Pese a la enemistad que se presume en los medios deportivos, Checo Pérez y Max Verstappen deben participar en diversas dinámicas de su escudería y previo al GP de Australia, Red Bull Racing los puso frente a frente.

Las prácticas libres se avecinan, mientras tanto Checo Pérez y Max Verstappen aprovecharon su tiempo libre y esta vez se enfrentaron en un juego de mesa, que derivó en la derrota del mexicano.

¿Cuál fue la nueva burla de Max Verstappen a Checo Pérez?

Red Bull Racing encaró a sus pilotos, Max Verstappen y Checo Pérez en un divertido juego de jenga; el mexicano no sólo perdió la partida sino que recibió las burlas de su adversario.

Aunque no fue la derrota lo que ocasionó la burla de Max Verstappen y Checo Pérez, si no el look del mexicano, quien utilizó una peluca al estilo de Rod Stewart en sus mejores años.

En un video compartido en las redes sociales de la escudería del mexicano, Max Verstappen aparece junto a Checo Pérez, pero el primer comentario del neerlandés es “luces ridículo” dirigido hacia el tapatío, quien portaba la alborotada peluca.

Los pilotos de Red Bull Racing se realizaron preguntas mientras jugaban al jenga. Checo Pérez señaló que sino fuera piloto sería jugador de futbol. Segundos más tarde se puede observar cómo el mexicano derribó la torre. “Querías una difícil”, dijo Max Verstappen, entre risas.

¿Cuándo se correrá el GP de Australia?; Checo Pérez al acecho de Max Verstappen

El sábado 23 de marzo se correrá el GP de Australia, Checo Pérez y Max Verstappen buscarán un nuevo podio tras un gran arranque para el equipo Red Bull Racing.

La temporada de la F1 2024 apenas inició y dejó como postales los dos podios de Checo Pérez, tanto en el Gran Premio de Bahréin como en Arabia Saudita, Red Bull Racing logró el 1-2 con Max Verstappen a la cabeza.