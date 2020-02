Una narración de un partido de los Loros de Colima se encuentra circulando en redes sociales por la 'peculiar' forma de describir los hechos.

No cabe duda de que el futbol, en cualquiera de sus niveles, genera mucha pasión, razón por la que el trabajo de narrador o cronista deportivo a veces es más complicado de lo que parece.

Y es que los narradores deben transmitir emociones, pero ser imparciales al mismo tiempo, algo casi imposible de lograr ; pero si no lo creen así, habría que preguntarle al narrador que se ha hecho viral en Twitter por su increíble y peculiar relato lleno de emoción y unas cuantas malas palabras.

En redes circula un video de una narración en un partido de los Rojos de Colima frente a Chapala FC, correspondiente a la Jornada 25 de la Liga TDP , en la que el narrador no pudo contener la rabia ante una terrible falla arbitral en contra de su equipo.

Fue en una jugada en la que un futbolista de los Rojos recibe una tremenda y más que clara falta dentro del área grande. Parecía que el árbitro, viendo la clara evidencia, marcaría pena máxima; sin embargo, marcó la falta al revés y por si fuera poco expulsó al jugador de Colima, lo que hizo explotar al narrador y a sus compañeros.

"Ay no es cierto", "hijo de tu pinc.. madre", "no mam... wey", "pinche árbitro pen..." y "no mam... cul...", fueron algunas de las frases que se escuchan en el video



JAJAJAJA que joya de narración pic.twitter.com/nwnu64K9vC — José Rafael (@QuesoRSH_CDG) February 20, 2020

Tras entrar un poco en razón, el narrador pidió disculpas, pero se justificó asegurando que como colimense le dio coraje que el árbitro se equivocara de forma tan increíble.

"Perdón, pero me gana, porque soy colimense. Esto me da coraje. Es indignación"



De acuerdo a un usuario en Twitter, "la mejor narración de la historia" corresponde a la cuenta llamada @PaChangeando , la cual indicó que seguirán relatando los partidos del equipo de Colima.