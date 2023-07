Una joya de Club Pumas fue duramente criticado por vestir una jersey de Club Chivas pero ya rompió el silencio.

Sin duda alguna, los fans soy muy celosos en cuanto a los colores de su equipo se trata, es por eso que un jugador de Club Pumas fue criticado por estar con una playera de Club Chivas.

Y es que , Jorge Ruvalcaba, jugador de 21 años de edad que salió de la cantera de los Pumas, posó para una foto con la camiseta de Club Chivas, acción que no agradó para nada a los fans.

La fotografía se volvió viral en redes, situación que obligó a Ruvalcaba a explicar el motivo por el cual vestía esa playera.

El futbolista explicó en sus redes sociales, que en ese momento había intercambiado camiseta con uno de sus amigos y es por eso que posó así pero su amor por Club Pumas es más grande que cualquier camiseta.

“En ese momento tenía la playera de un amigo mío, de cuando las intercambiamos. Estoy enamorado de Pumas y fue un momento en el que ya no me pude cambiar de playera y no quise negar la foto. Ahora estoy enfocado en todo lo que viene con este club para poder regalarles los momentos lindos que tanto se merecen”.

Jorge Ruvalcaba con playera de Chivas (Captura)

Club Pumas en el Apertura 2023

Club Pumas inició con el pie derecho venciendo a Club Tijuana en su primer partido pero en su segundo partido contra Mazatlán FC, las cosas no le salieron igual.

Y es que, en el segundo tiempo no pudieron anotar goles y culminaron con un marcador de 0-0 en Ciudad Universitaria.

Turco Mohamed pide paciencia en Club Pumas

Luego del empate a 0 contra Mazatlán FC, el Turco Mohamed, DT de Club Pumas pidió paciencia para su equipo.

“Somos un equipo que está en formación, eso está claro. Tengo 6 jornadas trabajando, estamos formando la idea y la manera. Tenemos que trabajar más, saber que en poco tiempo ganamos un respeto”, dijo en conferencia de prensa.

