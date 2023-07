Juan Ignacio Dinenno arrancó en la banca del Club Pumas ante el DC United, y después del triunfo felino, los fans tundieron al argentino diciendo que el equipo funciona mejor sin él.

El Club Pumas necesitaba ganar este sábado al DC United para seguir con vida en la Leagues Cup, así que el entrenador Antonio Mohamed hizo varias modificaciones en busca del triunfo.

Una de ellas fue la salida de Juan Ignacio Dinenno del once titular, sitio que ocupó Gabriel Fernández, quien tuvo una buena actuación e incluso anotó un gol en la victoria del Club Pumas.

Gol Club Pumas (Captura)

Juan Ignacio Dinenno no lució con el Club Pumas y fans lo tunden

Juan Ignacio Dinenno ingresó en los minutos finales del juego entre el Club Pumas y el DC United, y aunque se mostró con muchas ganas en el ataque, no pudo anotar gol en la Leagues Cup 2023.

Ante esa situación, los fans del Club Pumas no dudaron el reventar a Juan Ignacio Dinenno diciendo que sin el argentino, el equipo auriazul funciona mejor.

“Ahora con el Toro, Pumas en la ofensiva trabaja escalonado, sin balón, no nada más corre para adelante como Dinenno. Hay más opciones”, analizó un entusiasta fan a quien no le agrada el argentino.

A muchos de los fans que tundieron a Juan Ignacio Dinenno, las cualidades de Gabriel el Toro Fernández los ha conquistado, aunque apenas ha jugado algunos minutos con el Club Pumas.

“Estamos de acuerdo que este gol no hubiera sucedido si Dinenno hubiera sido el delantero hoy”, sentenció otro fan del Club Pumas respecto a la jugada que hizo el Toro Fernández para anotar el tercer gol del equipo.

Fans del Club Pumas demeritan cualidades de Juan Ignacio Dinenno

Otro fan explicó la jugada en la que el Club Pumas redondeó la goleada sin Juan Ignacio Dinenno en la cancha.

“Es una jugada que hace años no se la veía a un delantero de Pumas, Dinenno ni en su mejor momento puede hacer un sprint y un control de balón así, sin tropezarse”.

No faltó el que elogió al Toro Fernández por su pasado europeo, en el que no brilló, aunque no descartó verlo junto a Dinenno. “El Toro juega mejor fuera del área que el argentino y combina apoyo con ruptura. Aún así, por qué no pensar que podrían funcionar juntos”.

La realidad es que Gabriel Fernández ha tenido un buen inicio con el Club Pumas, pero Juan Ignacio Dinenno suma más de 50 goles en el equipo, y no será fácil tenerlo en la banca.

