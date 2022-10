El sufrimiento de Shocker aún no termina. Quien se hacía llamar Mil por ciento guapo, ha tenido que pasar unos días realmente malos, debido a sus adicciones y la falta de cuidado de la gente que lo acompaña.

En su visita a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el luchador Shocker fue encarcelado por causar disturbios en la calle y ya en prisión se reportó que se quiso ahorcar.

Su paradero en estos momentos está sin confirmarse, según uno de los promotores que lo contrató para que luchara el fin de semana en el estado sureño.

La historia de Shocker en Chiapas

El luchador Shocker fue encarcelado por alterar el orden público en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y ahora se encuentra perdido en esa ciudad.

Según el promotor Nelo Coutinho, se desconoce el paradero del luchador desde el lunes por la mañana, cuando perdió su vuelo para dirigirse a la ciudad de México.

El promotor de Lucha Libre contó todo lo que vivió el Mil por ciento guapo, desde que llegó a Chiapas.

“Llegó a las 13 horas del sábado a Chiapas con Scorpio Junior. Realizó una rueda de prensa y dijo que tenía ganas de ir a comer a Las Pichanchas”, mencionó.

Ya por la noche, “a las 7:30 me dijo que fuera por él, y no lo encontré. El Comando (otro luchador) me dice que está en el Parque de la Marimba haciendo desastres y después ya estaba arrestado”.

En la cárcel “ya estaba ensangrentado, pero por culpa de él, estaba golpeándose la cabeza con la reja. Gritaba desesperadamente. Quiso colgarse, se desnudó y quiso colgarse con su ropa interior”.

Shocker tuvo que calmarse sin calmantes, “su esposa se comunicó y dijo que no lo sedaran, al final se durmió y salió de la cárcel el domingo”.

El domingo de Shocker en Chiapas

El promotor relató que el luchador Shocker, no fue sacado de la cárcel los los payasos que se hacen llamar Los Destrampados, y que acudió a las funciones que tenía programadas.

" El domingo a las nueve de la mañana salió. No luchó en San Cristóbal, saludó a la gente nada más. En la tarde se subió al ring en Tuxtla Gutiérrez y después se le dio el pase de abordar para su regreso a México”.

Su compañero Scorpio Júnior reportó que perdió el vuelo a la ciudad de México, debido a que se había ido a cenar la noche anterior con la señora a la que golpeó la camioneta el sábado por la noche.

Hasta el momento no se ha confirmado el paradero del luchador que fue parte del CMLL y Triple A.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok