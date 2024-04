La final del torneo Clausura 2013 entre el Club América y el Club Cruz Azul es considerada por muchos como una de las mejores en la historia de la Liga MX.

Todo buen aficionado recuerda la épica remontada que hizo el Club América en los últimos minutos de la final del Clausura 2013 contra el Club Cruz Azul.

Pero qué pensarías si te dijera que todo eso estuvo a punto de no pasar, pues un aficionado de las Águilas casi arruina el título de su equipo.

Por poco no vivimos el gol de Aquivaldo Mosquera, ni mucho el cabezazo de Moisés Muñoz que provocó el autogol de Alejandro Castro y los tiempos extras en la gran final.

Aficionado del América casi arruina la final contra Cruz Azul

Un aficionado del Club América casi arruina la épica final que le ganaron al Club Cruz Azul en el torneo Clausura 2013 de la Liga MX.

El líder de la porra El Disturbio contó como uno de sus integrantes estuvo a nada de ingresar a la cancha minutos antes de que cayeran los goles con los que el Club América le empató la final al Club Cruz Azul en la final del Clausura 2013.

“Hubo un personaje del que no voy a decir el nombre, pero todavía va a la cancha, que cuando íbamos perdiendo y faltaban 5 minutos me dice: ‘me voy a brincar a la cancha porque el Cruz Azul no puede dar la vuelta acá después de tantos años’, se subió a la malla que estaba antes y ya se iba a brincar con la banda, entonces le dije: ‘te brincas y te parto tu madre’”, contó el líder de la porra El Disturbio en entrevista con Caliente TV.

¿Cuántas porras tiene el América?

El Club América es uno de los pocos equipos en el mundo que, por su gran cantidad de aficionados en todo México, puede darse el lujo de tener más de una porra.

La Monumental es la porra oficial del Club América y se fundó en abril de 1999, aunque ese mismo año se fracturó el grupo para formar El Ritual del Caos.

En el año 2000 surgió una extensión de La Monumental, pues nació El Disturbio, porra que comparte espacio en el Estadio Azteca con la barra oficial de las Águilas.