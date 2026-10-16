España, selección campeona del mundo, fue multada con más de 360 millones de pesos por la FIFA después de que aficionados corearan un cántico antimusulmán en un partido amistoso ante Egipto en Barcelona.

Este viernes 16 de octubre, la FIFA informó que el veredicto fue confirmado por su órgano de apelaciones tras un fallo inicial de tres jueces disciplinarios.

El cántico ocurrió en un partido celebrado el 31 de marzo de 2026 y posteriormente fue condenado por el astro español Lamine Yamal, un musulmán, como “irrespetuoso e intolerable”.

El jugador español escribió en su momento que usar una religión como burla en el campo hace parecer a quien lo realiza, ignorante y racista.

Lamine Yamal condenó el cántico antimusulmán contra Egipto (LARS BARON / Getty Images via AFP)

Reducirán aforo en siguiente partido de España

La FIFA, a través de sus jueces disciplinarios, advirtieron en su veredicto que “eran necesarias sanciones severas”, al tiempo que señalaron que se trataba de una primera infracción para la federación española de fútbol.

El organismo rector del fútbol mundial ordenó a la federación pagar más de 360 millones de pesos (20 mil dólares) e impuso medidas sobre el público en el próximo amistoso en casa del equipo. Es probable que sea en junio de 2027 o en marzo de 2028.

Una sección del 15% de los asientos en el estadio donde España juegue como local debe cerrarse o llenarse con grupos de interés especial “como familias, estudiantes y organizaciones contra la discriminación”.

¿Cuándo y cómo apareció el cántico antimusulmán?

El veredicto de la FIFA indicó que el cántico antimusulmán contra España, se escuchó a los 10 y 47 minutos en el estadio del Espanyol, el pasado 31 de marzo de 2026.

Los jueces de la FIFA valoraron a los responsables españoles que cooperaron con los oficiales del encuentro y las autoridades pertinentes, condenaron el cántico y trabajaron para identificar a los aficionados responsables.