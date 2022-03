La FIFA desiste de organizar la Copa Mundial de Futbol cada dos años.

Información de la agencia Reuters revela que la idea que surgió hace algunos meses en la FIFA de organizar la Copa Mundial de Futbol cada dos años, comienza a ser descartada.

Gianni Infantino, presidente del organismo rector del futbol en el mundo, fue muy insistente en el tema de cambiar los Mundiales de cada cuatro a cada dos años.

La idea fue bien aceptada por algunos, pero confederaciones como la Conmebol (Sudamérica) y la UEFA (Europa), no estuvieron tan de acuerdo con este proyecto.

Cambio de planes en la FIFA

En dicha información también se da a conocer que el no realizar la Copa Mundial de Futbol cada dos años, no significa que no vaya a haber un torneo internacional.

La nueva idea es que a partir de tener el espacio que se iba a utilizar para hacer el Mundial cada dos años, podría llegar un torneo de selecciones o aprovechar las Nations Leagues para disputar algunos partidos entre diversas selecciones.

Esto permitiría a las selecciones poder chocar con rivales fuertes, en el caso de la Selección de Futbol de México, volver a disputar encuentros sobre todo con conjuntos nacionales de Europa.

Gianni Infantino en el Congreso FIFA. (OMAR MARTINEZ / Mexsport)

Qatar 2022, la Copa del Mundo que se disputará a fin de año

La Copa Mundial de Futbol de Qatar 2022 será novedosa, no sólo por la tecnología aplicada o las impresionantes sedes para sus partidos, sino por la fecha en que se llevará a cabo.

La siguiente Copa del Mundo se jugará en noviembre y diciembre de este 2022, algo no visto antes, pues la costumbre es que se dispute en el verano (junio y julio).

Qatar 2022 se pondrá en marcha el 21 de noviembre y llegará a su final el 18 de diciembre, pocos días antes del año nuevo.