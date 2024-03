Visiblemente molesto, Fernando Gago se presentó ante los medios de comunicación en la conferencia posterior al partido que le costó a Chivas su participación en la Concachampions. Aunado a la eliminación, el técnico argentino explotó contra Concacaf.

Después de la eliminación ante América, el técnico de Chivas, Fernando Gago se presentó en la sala de prensa para atender los cuestionamientos de los reporteros, para su sorpresa su lugar estaba ocupado por alguien del staff de Concacaf.

Al entrenador argentino no le pareció la tardanza de los organizadores de la Concacaf y no dudó en manifestarse, pese a que algunas cámaras ya se encontraban en la zona y grabaron el momento.

¿Qué sucedió entre Fernando Gago y el personal del Staff?

Tras el duelo entre América y Chivas, Fernando Gago arribó a la zona de prensa y notó que su conferencia tardaría en iniciar, por lo que cuestionó al personal de Concacaf.

“Hágase responsable, usted; yo no tengo la culpa”, lanzó Fernando Gago con la mirada fija en el hombre que ocupaba la silla del entrenador y quien realizaba algunos ajustes para iniciar la conferencia de Concacaf.

El encargado de prensa de Chivas preguntó qué faltaba para iniciar la conferencia, a lo que le explicaron que “la cámara está caliente, está por nivelar”.

Resuelto el tema de la cámara, Gago pudo iniciar su conferencia, pero no fue la única queja a Concacaf.

¡SE PRENDIÓ EL CERRO! 😨



Fernando Gago sale a conferencia de prensa visiblemente molesto, y enfurece más al no poder comenzar su conferencia por temas de logística de la CONCACAF.



📹 @v_ddiaz pic.twitter.com/2bYwv1VIrE — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) March 14, 2024

Fernando Gago contra Concacaf

Los problemas de logística de la Concacaf no gustaron a Fernando Gago, quien antes de mostrar su molestia previo a la conferencia ya había tenido un disgusto con los organizadores del torneo norte y centroamericano.

“Una disculpa por lo de ayer, me dijeron que la conferencia de prensa iniciaba seis menos cuarto (5:45 p.m.), cuando llegué acá me sorprendí que no había nadie, ofrezco una disculpa. No fue mi error, a mí me avisaron la hora; fue un error de la competición (Concacaf)”, explicó Fernando Gago, técnico de Chivas.

El entrenador argentino no la pasó bien fuera ni dentro de la cancha, los problemas en la logística de Concacaf lo hicieron estallar y en el terreno de juego, Chivas venció al América en el Estadio Azteca, pero la victoria de 2-3 fue insuficiente para remontar el global (5-3) y avanzar a la siguiente ronda.

La travesía de Fernando Gago, técnico de Chivas, en el futbol mexicano

Fernando Gago ha dirigido 15 partidos a Chivas, con un balance de siete victorias, tres empates y cinco derrotas. Su siguiente duelo será, nuevamente, ante América, pero esta vez en el marco de la Jornada 12 de la Liga MX.

Tras consumarse la eliminación en Concachampions a manos de América, Chivas podrá concentrarse en la Liga MX, donde les urge levantar el paso, pues los dirigidos por Fernando Gago suman tres derrotas al hilo.

Pese a los tropiezos consecutivos, Chivas se ubica en la novena posición del Clausura 2024 de la Liga MX, por lo que aún tiene margen para escalar a los puestos de clasificación directa.

Números de Fernando Gago al frente de Chivas: