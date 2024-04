Nadie quería perderse el partido de Lionel Messi ante Rayados de Monterrey y Katty Martínez no fue la excepción; la jugadora de Club América Femenil acudió al Estadio BBVA y hasta tuvo la oportunidad de estrechar la mano del astro argentino, gesto que causó una brutal emoción en la goleadora mexicana.

Luego de no ser convocada por la Selección Mexicana Femenil para los partidos amistosos por Fecha FIFA, Katty Martínez aprovechó el parón internacional femenino para ver jugar a Lionel Messi en Monterrey.

El gran ídolo de Katty Martínez es Lionel Messi, lo ha dicho en entrevistas y lo ha dejado claro en sus redes sociales, por lo que no dejó pasar la oportunidad de verlo jugar en vivo. Visitó la Sultana del Norte y estuvo en primera fila para observar su ingreso a la cancha del Gigante de Acero.

El video de Lionel Messi y Katty Martínez

Katty Martínez estuvo muy cerca del túnel por el que salieron los jugadores del Inter Miami, aguardó atenta al arribo de Lionel Messi y le tendió la mano; el astro argentino devolvió el gesto y la saludo, ante la sorpresa y la brutal emoción de la goleadora del Club América Femenil.

Lionel Messi visitó el Estadio BBVA con Inter Miami para el duelo de cuartos de final de vuelta de la Concachampions. Fue el primer partido oficial del astro argentino en territorio mexicano y una oportunidad idónea para que Katty Martínez conociera a su ídolo.

Katty Martínez también tuvo la oportunidad de saludar a David Beckham, dueño del Inter Miami y exjugador, a quien ya conocía, pues en meses pasados convivió con él durante una dinámica para una marca publicitaria.

Katty Martínez toda feliz porque Lionel Messi le dio la mano, la Killer lo logró🥹💛pic.twitter.com/uS5eUDpQ2q — The Queens👑 (@QueensAmerica) April 11, 2024

Lionel Messi, el ídolo de Katty Martínez

La imagen de Lionel Messi y Katty Martínez chocando sus manos previo al duelo entre Rayados de Monterrey e Inter Miami se viralizó muy pronto en redes sociales.

Katty Martínez, jugadora de Club América y máxima goleadora de la Liga MX Femenil, es fan de Lionel Messi y su afición quedó evidenciada tanto por su brutal emoción al saludarlo, como por otros momentos que han demostrado su fanatismo.

“La magia que hacía el argentino en el campo me llamaba mucho. Me encantaba leer su historia, me encantaba leer el porqué de las cosas, el cómo creció y cómo hizo historia”, señaló Martínez en entrevista para ESTO.

En la Liga MX Femenil, Katty Killer usó unos tachones con los colores de Argentina y el ‘10′ de Messi; mientras que fuera de la cancha, celebró su fiesta de cumpleaños con temática del astro argentino.

✨ Noticias del @AmericaFemenil 🦅



⚽️👟 Katty Martínez: Los ¡ESPECTACULARES! botines de la goleadora del América Femenil en honor a Messi 💙🤍🇦🇷



VIDEO ➡️ https://t.co/XQwX5AYn0j pic.twitter.com/qKzE4lnSg1 — Espartanas MX (@espartanasmx) October 15, 2023