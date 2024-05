David Faitelson volvió a ser el protagonista de una polémica en redes sociales, esta vez con Kevin Álvarez, jugador del América que no ha rendido como se esperaba desde que salió del Pachuca para llegar a Coapa.

Kevin Álvarez no se guardó nada y le respondió a David Faitelson, quien había criticado en diversas ocasiones al ex jugador del Pachuca, pues desde que llegó al América no ha funcionado.

A través de redes sociales, el periodista y el jugador se enfrascaron en una fuerte pelea, sin embargo, Kevin Álvarez borró los tuits dirigidos a David Faitelson.

¿Qué dijo David Faitelson de Kevin Álvarez?

A través de redes sociales, David Faitelson criticó a Kevin Álvarez por su pobre rendimiento en el Pachuca vs América de la semifinal de vuelta de la Concachampions.

Kevin Álvarez no resistió la fuerte crítica que le hizo David Faitelson, pues el periodista deportivo aseguró que el Pachuca timó al América en la venta del lateral derecho.

“El Pachuca se timó al América con Kevin Álvarez. Jugador con una mentalidad pequeña ideal para un equipo pequeño”, escribió el periodista deportivo en su cuenta de X.

Sin embargo, el lateral del cuadro azulcrema no se quedó callado, pues le respondió a David Faitelson con una publicación que después borró.

¿Qué le respondió Kevin Álvarez a David Faitelson?

Kevin Álvarez reaccionó enfurecido a lo que le publicó David Faitelson, pues el jugador del América le dedicó unas fuertes palabras al periodista deportivo de TUDN.

El ex jugador del Pachuca tuvo que eliminar su publicación, pues Kevin Álvarez había llamado “asco de persona” a David Faitelson, algo que desató una fuerte polémica en X.

Usuarios de redes sociales criticaron al futbolista por eliminar su comentario, pues aseguran que no tuvo las agallas necesarias para mantener su comentario contra el periodista deportivo.