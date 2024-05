Una vez más David Faitelson está envuelto en polémica, ahora le tocó a Kevin Álvarez, lateral mexicano que juega en América y ha ido perdiendo la titularidad con el conjunto de Coapa.

Y es que el futbolista ha ido perdiendo protagonismo con el América, al grado que un central reconvertido a lateral (Israel Reyes) mandó al banquillo a Kevin Álvarez, situación que no dejó pasar David Faitelson.

Además, al joven mexicano se la visto más concentrado en otros proyectos, como en el podcast donde participa con Miguel Layún e Igor Lichnovsky.

Razón por la que el periodista de TUDN lo criticó al lateral, y calificó su fichaje por el América como una ‘estafa’.

¿Qué dijo David Faitelson acerca de Kevin Álvarez?

David Faitelson es un usuario muy activo de X, antes Twitter, donde suele expresar su opinión acerca de diversos temas, principalmente futbol mexicano, pero en general no suele limitarse.

Fue a través de esta red social que el periodista publicó, “Pachuca ya “le vio la cara” al América una vez con Kevin Alvarez… ¿Se la volverá a ver esta noche?”.

Sin embargo, David Faitelson no es el único que se ha tomado el tiempo de criticar a Álvarez, pues Alberto García Aspe también tuvo palabras para el defensor.

“Tú no puedes permitir que un jugador como Álvarez esté dedicado a hacer su podcast y no juega un carajo. Todo por lo que lo contrataron en América no lo ha dado, entonces por supuesto que le tienes que exigir.”, aseguró en el programa de Caliente TV.

Pachuca ya “le vio la cara” al América una vez con Kevin Alvarez…

¿Se la volverá a ver esta noche? — David Faitelson (@DavidFaitelson_) May 1, 2024

¿Cuáles son los números de Kevin Álvarez con el América?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, Kevin Álvarez ha jugado un total de 40 partidos, anotó 3 goles y ha repartido cinco asistencias, jugando un total de 2,697 minutos con la playera del América.

El mismo sitio revela que Kevin llegó a Coapa por una cifra superior a los 10 MDD, hoy su valor se ha visto afectado, pues hoy en día ronda en los 6MDD.

Por otro lado, la afición comienza a desesperarse, pues le abuchearon en su ingreso al campo en la derrota del América ante Pachuca de la Concachampions.