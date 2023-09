Julio Urías tendría los días contados no solo con los Dodgers, sino en las Grandes Ligas, luego de volver a cometer violencia doméstica el pasado fin de semana contra Daysi Pérez, su esposa.

Julio Urías habría puesto fin a su carrera con Los Ángeles Dodgers y en las Grandes Ligas después de reincidir en la grabe falta que lo puso tras las rejas.

El pitcher zurdo mexicano de 27 años de edad se vio envuelto en este mismo escándalo en 2019; en aquella ocasión, la MLB l o sancionó con 20 partidos de inactividad.

Aunque esta vez, no habría escapatoria para ‘El Culichi’, quien por la gravedad del problema, no solo pagaría un castigo mayor en cuanto a los juegos en los que no podría participar.

También se quedaría fuera de El Imperio del Mal y de cualquier otro equipo del beisbol de los Estados Unidos, con la finalidad de ponerle un alto a ese tipo de actitudes.

Julio Urias con los Dodgers de Los Ángeles

Julio Urías atravesaría por el mismo destino que Roberto Osuna, pitcher mexicano que llegó a ser uno de los mejores cerradores en Grandes Ligas, hasta que tiró a la basura su esfuerzo.

Roberto Osuna fue acusado de violencia doméstica y detenido por las autoridades en el año de 2018, luego de haber golpeado a su novia mientras militaba en los Toronto Blue Jays.

Esto, sumado a otros escándalos en los que se vio envuelto, terminó por cavar la tumba de uno de los peloteros más talentosos de las últimas décadas en la MLB.

El cerrador derecho abandonó el beisbol de los Estados Unidos para mudarse a Japón, donde presta sus servicios para los Fukuoka SoftBank Hawks, aunque no por ello parece haberse reformado por completo.

Roberto Osuna. (AP Images)

Julio Urías: Todos lo quieren fuera de Grandes Ligas por segundo caso de violencia doméstica

Julio Urías es el foco de las críticas de los aficionados en las Grandes Ligas por haber cometido por haber sido arrestado por segunda ocasión por violencia doméstica.

Todos quieren que ‘El Culichi’ se vaya inmediatamente de la MLB y no tenga la oportunidad de volver jamás, para enmendar su gravísima falta a su pareja y a la confianza de Los Ángeles Dodgers.

