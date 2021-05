El sábado pasado se llevó a cabo el evento del año, la boda de Saúl ‘Canelo’ Álvarez con Fernanda Gómez en la Catedral de Guadalajara, en la que hubo grandes invitados como J Balvin, Los Ángeles Azules y Prince Royce.

Pero también hubo figuras que brillaron por su ausencia, pues no fueron invitados por Canelo, como es el caso de Julio César Chávez, con quien ha sido comparado en múltiples ocasiones a lo largo de su exitosa carrera.

Fue el propio Julio César Chávez quien, al ser cuestionado por los medios de comunicación, reveló que no fue invitado a la boda, la cual tuvo cerca de 500 invitados, aunque él no fue uno de ellos.

“No, no me invitó, y aparte no pude ir”

Julio César Chávez