México vive este sábado 28 de agosto uno de sus días más fructíferos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, al haber cosechado tres medallas: dos de oro y una de bronce.

Con estas preseas, obtenidas en las disciplinas de halterofilia, natación y yudo, está a punto de sumar 300 medallas en los Juegos Paralímpicos.México

La primera medalla del día se la llevó Amalia Pérez, quien sumó su cuarto oro paralímpico en halterofilia, tras haberse coronado también en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016.

Así, Amalia Pérez sigue consolidándose como una de las mejores paratletas mexicanas de la historia y supone, según ella, la más valiosa de sus preseas logradas hasta la fecha.

Jesús Hernández le dio a México su segunda medalla dorada del día, al ganar la prueba de los 150 metros combinado individual, clase SM3, de los Juegos Paralímpicos de Tokio.

El nadador mexicano de 29 años dominó con solvencia la prueba, sin que sus rivales representaran una amenaza para su medalla de oro.

Así, Jesús Hernández logró registrar un tiempo de 2:56.99, con lo que superó por 5.26 en meta a Ahmed Kelly, que se llevó la plata, y con 8.58 a Grant Patterson, que se llevó el bronce.

Eduardo Ávila hizo que el himno nacional de México resonara en Tokio por tercera ocasión en el día al conquistar la medalla de bronce, en la categoría de -81 Kg de judo.

En los últimos segundos del combate, Eduardo Ávila logró imponerse por ippon al francés Nathan Petit, con lo que logró colgarse en el cuello su cuarta medalla olímpica.

Así, la colección personal del judoca incluye ya dos medallas de oro y dos de bronce. Sobre su victoria en los Juegos Paralímpicos de Tokio, el mexicano comentó:

“Me siento bien, pero no satisfecho, perdí en semifinal contra el campeón mundial, nos fuimos a golden score, fue como si hubiéramos hecho dos combates, él mismo me lo dijo al final, tú eres el rival más fuerte, nos encontramos en la semifinal, pero para mí tu combate fue la final y me siento bien, no satisfecho, pero jamás voy a menospreciar una medalla de bronce”

Eduardo Ávila, judoca