La prueba de los 20 kilómetros de marcha femenil de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 fue una total farsa ya que la organización no midió correctamente la distancia que los atletas tenían que andar.

Según los informes recabados, por un error de la Asociación Panamericana de Atletismo, al circuito desarrollado en el Parque O’Higgins de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 le faltaron 2.7 kilómetros para completar los 20 kilómetros.

Los resultados que se dieron en la competencia de los Panamericanos: Kimberly García de Perú con el oro, Glenda Morejón de Ecuador con la plata y Evelyn Inga también de Perú en la rama femenil y David Hurtado de Ecuador, Caoi Bomfin de Brasil y Andrés Olivas de México, han sido anulados por el momento.

Error de medición pone en ridículo a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023

El mal actuar de la Asociación Panamericana de Atletismo provocó que la prueba de marcha en sus 20 kilómetros de loe Juegos Panamericanos Santiago 2023, fuera anulada ya que la distancia era más corta que la pactada.

El Comité Organizador de los Juegos Panamericanos emitió un comunicado, exculpándose de las falla en el evento y responsabilizando a una persona en lo particular:

“Informamos que, debido a un problema de medición, responsabilidad exclusiva de la Asociación Panamericana de Atletismo (APA), se anulan los tiempos obtenidos”, anunció la directiva de los Panamericanos.

Y fueron mucho más específicos: “El experto comisionado por APA, señor Marcelo Iturralde, no estuvo certero en las mediciones de los recorridos que debían realizar las atletas. Esta situación escapa a las atribuciones del comité organizador”.

TERRIBLE

¡No fueron kilómetros de 1km!

En los 20km marcha femenil de #Santiago2023 al circuito de 2km le faltaron metros (extraoficiales 115m), las atletas caminaron 2.7km menos. La ganadora cruzó la meta en 1 hora 12 minutos

La organización responsabiliza a Marcelo Iturralde pic.twitter.com/11mnsHbWh2 — Katy (@katilunga) October 29, 2023

Los atletas se quejan de la falla en los Panamericanos

La falla ocurrida en los 20 kilómetros de la prueba de marcha de los Juegos Panamericanos, obviamente que afecta a los atletas que participaron, ya que sus marcas no fueron válidas.

La mexicana Alejandra Ortega quien había clasificado a los Juegos Olímpicos de París 2024 , con esta prueba se quejó de que todo su esfuerzo fue tirado a la basura.

“En mi trayectoria de 21 años jamás había sucedido esto. El tiempo no es real para la World Athletics pero todo el esfuerzo de las competidoras nos lo echan a la basura”, indicó.

Criticó la mexicana que la organización debió actuar cuando se dio cuenta de la falla: “por el tiempo que vas haciendo sabes que está pasando algo mal, pero las autoridades no lo solucionaron, nos hubieran echo dar más vueltas, pero que al final no te digan que no das la marca”.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok