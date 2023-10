Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, excusó el posible fracaso que firmarán la Selección Mexicana varonil en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Ivar Sisniega “abrió el paraguas” antes de que la tragedia de la Selección Mexicana se termine por confirmarse, luego de estar en serios problemas para avanzar a la ronda de medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El alto mando de la FMF habló este viernes 27 de octubre previo al partido que encarará el Tri el próximo domingo en contra de la Selección Uruguay, en búsqueda del pase a la fase de eliminación.

“La varonil es un grupo que se encuentra en proceso de trabajo, en donde no contamos con todos los jugadores por un tema de calendario. Es un grupo que está dando su mejor esfuerzo y seguramente tendrán una buena actuación en el partido que falta”, comentó el directivo.

“Si no se logra medalla no es un fracaso. Queremos una buena actuación con el grupo que traemos. No veníamos por una medalla”, finalizó.

Selección Mexicana: ¿Qué necesita para avanzar a la ronda de medallas en los Juegos Panamericanos Santiago 2023?

La Selección Mexicana varonil está muy cerca de firmar un fracaso enorme a pesar de que Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol diga lo contrario.

El Tri Sub-23 se medirá ante la Selección de Uruguay por el pase a la ronda de medallas de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 el próximo domingo 29 de octubre.

Los dirigidos por Ricardo Cadena necesitan ganar a como de lugar para poder acceder a la siguiente fase, luego de registrar una derrota y un empate en lo que va del campeonato.

Por otro lado, a la Garra Charrúa le basta con un empate para sumar cuatro puntos y dejar a la oncea mexicana sumergida en la vergüenza de la eliminación.

Selección Mexicana Sub-23. (Pan Am Sports / Pan Am Sports)

Selección Mexicana vs Selección de Uruguay: Dónde y a qué hora ver su partido en los Juegos Panamericanos Santiago 2023

Grupo A Jornada 3 Juegos Panamericanos Santiago 2023

Selección Mexicana vs Selección de Uruguay

Domingo 29 de octubre a las 10:00 hrs.

Estadio Elías Figueroa

A través de Pan Am Sports

