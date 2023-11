El actual jugador de Cruz Azul, Juan Escobar, rompió el silencio sobre su futuro en el equipo, luego del fracaso vivido en el Apertura 2023, donde ya están eliminados.

Y es que, no es un secreto que Cruz Azul vivió momentos complicados en el Apertura 2023 y se avecinan cambios importantes para el próximo torneo, por lo que seguramente también habrá varias bajas; Juan Escobar ya habló al respecto.

Juan Escobar dejó claro el cariño que le tiene a Cruz Azul y hasta dejó claro que le gustaría retirarse con La Máquina, pues quiere seguir trabajando para mejorar el desempeño del equipo.

“La verdad yo quiero mucho a la institución, por mí me retiro aquí, me voy feliz, es difícil, pasé cosas lindas, cosas malas como este torneo, es trabajar. Gracias a Dios el último partido mejoramos y levantar el nivel para lo que viene”, dijo.

Cabe recordar, que Juan Escobar llegó a Cruz Azul en 2019 y su contrato finaliza en 2025, por lo que es muy probable que siga en el cuadro celeste.

Cruz Azul (Juan Luis Diaz / Juan Luis Diaz)

Juan Escobar tras la eliminación de Cruz Azul

Por otro lado, Juan Escobar sabe que el desempeño de Cruz Azul no fue bueno, pero agradeció a la afición el apoyo incondicional a pesar de que los resultados no se dieron.

“La afición siempre está apoyando, yo quiero agradecerle a toda la gente que vino hoy, nosotros la verdad como grupo no esperamos eso, pero agradecer a la gente que vino, lastimosamente no fue lo que queríamos”.

Cruz Azul perdió contra Club Puebla en la Jornada 17 del Apertura 2023 y no alcanzaron el repechaje, por lo que el torneo fue un total fracaso para el equipo.

Joaquín Moreno frustrado por desempeño de Cruz Azul

Por su parte, Joaquín Moreno se dijo frustrado de no haber obtenido los resultados que esperaba a pesar de haber trabajado muy duro por la oportunidad que se le dio.

“Me duele por la oportunidad que se me dio, he dormido muy poco y trabajado bastante. Me quedo con la frustración de no haber conseguido el objetivo que habíamos pretendido”, sentenció.

