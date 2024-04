Fue a través de su cuenta de X que el famoso periodista José Ramón Fernández, denunció que existía censura en la Selección Mexicana hacia los jugadores que dieron su opinión respecto al Tata Martino.

José Ramón Fernández criticó en su momento a uno de los jugadores que salió a contar su experiencia respecto al Tata Martino, llamándolo “jugador mediocre” ,además dijo que hablar del técnico argentino un año después de su salida de la Selección no era correcto.

Ahora el periodista cambió su postura, o al menos eso parece, pues asegura que en la Selección Mexicana no existió un dialogo pero sí una “imposición de silencio”.

No sería la primera vez que Joserra da sus opiniones respecto a algún tema con el que no está de acuerdo y esta vez lo hizo en un hilo de X.

¿Qué dijo José Ramón sobre la Selección Mexicana y el tema del Tata Martino?

José Ramón Fernández expuso que “resultaba paradójico” que en 2024 hablar claro y compartir verdades y perspectivas sobre un tema, haya derivado en un llamado de atención para “recordar” las reglas por parte de Juan Carlos Rodríguez, exdirectivo de Televisa y actual presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

“Las declaraciones de los seleccionados, en especial sobre el Tata Martino parecen haber tomado fibras sensibles en la Federación” aseguró y añadió qué a los que hablaron se les impuso el silencio.

El periodista informó que a los seleccionados nacionales ya no se les permitirá dar entrevistas sin que antes en la Federación lo hayan aprobado.

José Ramón invitó a Juan Carlos Rodríguez a un debate abierto en el canal de televisión para el que trabaja. “La crítica nos fortalece, no nos debilita. La selección es de todos ¿o no?”, concluyó Joserra.

En 2024, resulta paradójico que hablar claro sea un acto de valentía. Jugadores de nuestra selección compartieron sus verdades, sus perspectivas sobre la gestión y el ambiente. ¿La respuesta? Una reunión de urgencia convocada por Juan Carlos Rodríguez para recordarles las… — José Ramón Fernández (@joserra_espn) April 8, 2024

¿Cuáles fueron las críticas hacia el Tata Martino?

Fueron los jugadores Edson Álvarez, Hirving “Chucky” Lozano, Carlos Salcedo, y Gerardo Arteaga, quienes criticaron la gestión de el Tata Martino cuando dirigió a la Selección Mexicana de Futbol, uno de los llamados “peores ciclos de la historia”.

Santiago Giménez y Alejandro Zendejas también tuvieron algo que decir sobre el hoy técnico del Inter Miami.

Chucky Lozano aseguró que mientras el Tata Martino estuvo en el banquillo de la Selección no existió una buena relación entre jugadores y cuerpo técnico pues se les daba un trato “militar” como si fueran “niños chiquitos”.

Lozano dijo sentir que en esa gestión hubo muchos tropiezos, una mala conexión, errores y decisiones que no fueron correctas. ·El Mundial fue la gota que derramó el vaso”, concluyo el jugador del PSV.

Edson Álvarez por su parte, dijo sentir que el Tata lo trató como si fuera un “extraño” y jamas lo hubiera visto jugar.

Gerardo Arteaga mencionó que aunque estuvo con el equipo en Qatar 2022, no sintió “el sueño” pues el Tata lo llevó a pasear y él quería jugar. “Normalmente cuando no juegas ellos te dicen porqué, en esta ocasión él no me dijo nada” dijo el jugador de Monterrey.

Santi Giménez mencionó no tenerle rencor aunque lo dejo fuera del Mundial a pesar de que Martino le había dicho que estaba por encima de otros delanteros.

Alejandro Zendejas aseguró que la extorsión que el Tata había denunciado en su contra, era falsa y que el entonces técnico de la Selección Mexicana jamas habló con él, por lo que se encontraba enfocado en la Selección de Estados Unidos.

El Tata Martino mencionó que no tenia comentarios cuando le preguntaron respecto a las críticas que derivo su gestión con la Selección de México.