Edson Álvarez reabrió la herida que dejó la eliminación de la Selección Mexicana en Qatar 2022 tras hablar del Tata Martino, sin embargo, fue criticado por José Ramón Fernández.

José Ramón Fernández no se guardó nada y cuestionó a Edson Álvarez por hablar del Tata Martino tanto tiempo después del Mundial Qatar 2022.

Hace unos días, el mediocampista del West Ham dijo que el ex entrenador de la Selección Mexicana lo ignoró al momento de elegir la alineación para enfrentar al combinado argentino.

“Yo tenía una gran relación con el Tata, pero una gran relación, de que venía conmigo, charlábamos, compartíamos ideas, él es una persona que le gusta hablar mucho de futbol, cuando llega el Mundial no me sentía titular, pero sentía que tenía muchas posibilidades de jugar, entonces cuando llega el partido contra Polonia todo bien muy bien y cuando llega el partido de Argentina y haz de cuenta que yo era alguien extraño, como si nunca me hubiera visto jugar”, aseguró el canterano del Club América.

¿Qué le dijo José Ramón Fernández a Edson Álvarez por hablar del Tata Martino?

Las declaraciones de Edson Álvarez sobre el Tata Martino despertaron la furia de José Ramón Fernández, quien soltó algunos insultos contra el jugador del West Ham.

Fue en el programa Cronómetro de ESPN donde José Ramón Fernández aprovechó su espacio para tundir con todo a Edson Álvarez por hablar del Tata Martino.

“Que venga un jugador mediocre que juega en el West Ham y ataque a un entrenador un año después no me parece correcto”, dijo el ex periodista de TV Azteca.

Critican a José Ramón Fernández por decirle mediocre a Edson Álvarez

Luego de que José Ramón Fernández le dijera mediocre a Edson Álvarez, las redes sociales no perdonaron al comentarista de ESPN.

En la publicación de ESPN, muchos usuarios expresaron su desaprobación a los comentarios que hizo José Ramón Fernández contra Edson Álvarez.

La mayoría aseguran que Joserra ya no tiene argumentos para criticar a los jugadores que han pasado por el Club América, por lo que le aconsejan retirarse de las mesas de debate.