Jorge Pietrasanta fue narrador por muchos años en Televisa, empresa en la que vio nacer a dos talentos como Raul ‘Pollo’ Ortiz y Andrés Vaca, quienes llegaron a reemplazar a varias voces de experiencia para el Mundial de Brasil 2014.

Fue en entrevista con Toño de Valdés, donde Jorge Pietrasanta calificó la decisión de Javier Alarcón, entonces director editorial en Televisa Deportes, como difícil, tanto para los narradores con experiencia, como para ‘Pollo’ y Vaca, pues no tenían la madurez ni los elementos para ese tipo de responsabilidad.

“Decisión polémica y difícil para la empresa, para gente como Paco Villa, Enrique Bermúdez y para mí, también para Pollo y Vaca porque iban llegando y no tenían los elementos suficientes, con inmadurez y falta de experiencia en lo laboral, al grado de que yo regresé a narrar la Selección Mexicana años después” Jorge Pietrasanta

La caída de Jorge Pietrasanta en Televisa

Jorge Pietrasanta recordó como fue su proceso en Televisa, sobre todo en los últimos años, donde pasó de narrar la final de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 a ser parte del “grupo de abajo” que narraban los eventos de menos repercusión.

“Después del 2010 en el que narras la Final, lo menos que esperas es mantenerte por el compromiso absoluto con la empresa (...) Que en el Mundial 2014 seas del ‘grupo de abajo’ de las transmisiones es un guamazo fuerte al orgullo. Igual recuerdo que en Sydney 2000 narré el Oro de Soraya Jiménez y esperas, por lo menos, estar presente en los siguientes Juegos Olímpicos y no se me dio, te preguntas si fallaste tú o si son otros factores”. Jorge Pietrasanta

¿Cómo llegó Jorge Pietrasanta a ESPN?

El famoso Pietra-Pietra salió de Televisa a finales de 2017 y algunos meses después se convirtió en elemento de ESPN, donde sigue hasta la actualidad.

El narrador confesó que tuvo la oportunidad de ir a la cadena propiedad de Disney desde 2014; sin embargo, su esposa no quiso ir, pues la oferta era para ir a la sede de Bristol, Connecticut, donde hay una temporada de cinco meses de nieve.

“En el Mundial del 2014 tuve la primera oferta para trabajar con ESPN, incluso nos reunimos en Río de Janeiro, pero no se dio la oportunidad. Me ofrecían trabajar en Bristol (sede oficial de ESPN) y algo que me dijeron fue: ‘Considera que en esta ciudad hay cinco meses llenos de nieve’ y a mi esposa los ojos se le salían, ya no se pudo porque ella me dijo: ‘Te vas solo’. La segunda oportunidad ya fue con una llamado de Armando Benítez, mi jefe en ESPN”, señaló.