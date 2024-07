El seleccionado mexicano, Jordi Cortizo, podría salir de Rayados en este mercado de fichajes, pues la directiva de Chivas estaría muy interesada en el traspaso del mediocampista originario de Querétaro.

Sin embargo, Jordi Cortizo sigue siendo jugador de Rayados pero eso no impidió que le tirara con todo al Gigante de Acero y dio a conocer todos los factores adversos que enfrentan él y sus compañeros cuando juegan de locales.

Incluso algunos aficionados aseguran que el mediocampista estaría realizando este tipo declaraciones para presionar su posible salida del equipo.

Jordi Cortizo critica el Gigante de Acero, estadio de los Rayados de Monterrey

Desde su llegada a Rayados, Jordi Cortizo ha asistido a varios podcasts ya sea a dar entrevistas o simplemente a platicar con los anfitriones, pero una charla que tuvo recientemente para el programa de Creativo de Roberto Martínez podría traerle problemas.

El creador de contenido le preguntó a Cortizo sobre cómo es jugar en el Gigante de Acero y el seleccionado nacional no escatimó en su respuesta:

“Nuestro estadio es un horno, a mi eso (la humedad) me cansa mucho más en todos los sentidos, porque es un ahogo de humedad, estas todo sudado. Me sudan hasta los talones y las calcetas te las tienes que cambiar al medio tiempo…”.

Por si fuera poco, el aún jugador de Monterrey mencionó que el estadio de Tigres corre mucho más el aire y hay mejor clima para jugar al futbol.

Mame y mame con el "efecto" Cortizo y viene éste cabrón a partirles en su madre en 2 patadas... Así de empinados están...



🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/BISyKp2fDS — Helmer Homero (@OzGonzales) July 10, 2024

“Todavía en el de Tigres corre mucho el aire y cuando es época de frío hasta de guantes hemos llegado a salir ahí…Y en el nuestro está de la chingada wey…”.

¿Rayados o Chivas?: Ya es casi un hecho cual será el equipo de Jordi Cortizo en el Apertura 2024

A pesar de que las declaraciones que Jordi Cortizo hizo con Roberto Martínez no cayeron muy bien en la afición de Rayados, todo parece indicar que el mediocampista se quedará en la Sultana del Norte.

Si bien Jordi no habló específicamente de su futuro, en la entrevista hubo un comentario que dejó ver que muy probablemente se quedará en Monterrey para el Apertura 2024.

“Salió un meme de que Jordi Cortizo no se va a rasurar hasta que Rayados quede campeón. Dije estaría cabrón que me lo deje todos estos seis meses, quedemos campeones y me rasuro en la cancha”.