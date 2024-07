Durante este mercado de fichajes, Jordi Cortizo ha sido uno de los jugadores dentro del radar de Club Chivas, sin embargo Rayados de Monterrey ha dejado claro que solo le daría salida al jugador si llega una buena oferta.

Además de las varias trabas de los Rayados de Monterrey, Jordi Cortizo hizo una declaración que ha roto el corazón de los chivahermanos y que aumentan sus posibilidades de quedarse en el equipo dirigido por el Tano Ortíz.

Durante la jornada 1 del Apertura 2024, Jordi Cortizo tuvo minutos con el equipo de Monterrey, sin embargo inició desde la banca y solo pudo disputar el 22 del encuentro.

¿Jordi Cortizo se queda en Rayados de Monterrey?

En la más reciente emisión del programa Creativo realizado por Roberto Martínez, Jordi Cortizo fue el invitado especial. El seleccionado nacional hablo de su presente en el futbol mexicano y dejó claro sus objetivos con Rayados de Monterrey, cosa que ha bajado las esperanzas de los chivahermanos en torno a una posible llegada al Rebaño.

“Salió un meme de que Jordi Cortizo no se va a rasurar hasta que Rayados quede campeón. Dije ‘estaría cabrón que me lo deje todos estos seis meses, quedemos campeones y me rasuro en la cancha”, mencionó Cortizo en la entrevista.

Recordemos que durante el Clausura 2024, todos los jugadores de Rayados de Monterrey se dejaron el bigote como muestra de la unidad del equipo en búsqueda de sumar un título más a sus vitrinas.

Estas declaraciones de Cortizo muestran que, a pesar de que no es un titular indiscutible para el Tano Ortíz, el jugador se encuentra comprometido con el equipo regio y su mirada está puesta en ser campeón en este Apertura 2024.

Jordi Cortizo está feliz en Rayados , y quiere quedar campeón en Monterrey, NO CROMPEN HUMO 💨 Chivahermanos pic.twitter.com/w2VGlaSzob — Los Baloneros 1906 (@Baloneros1906) July 9, 2024

¿Cuándo es el próximo partido de Jordi Cortizo y Rayados de Monterrey?

A pesar de que existen rumores de que Club Chivas se encuentra en la lucha por hacerse de los servicios de Jordi Cortizo, el futbolista aún sigue siendo parte de Rayados de Monterrey, por lo que seguramente tendrá minutos en el próximo partido de los regios.

En la jornada 2 del Apertura 2024, Rayados de Monterrey jugará su primer partido en casa y será ante Cruz Azul el sábado 13 de julio a las 21:10 horas, tiempo del Centro de México.