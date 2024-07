Ricardo La Volpe habló de un secreto a voces del futbol mexicano, pues aseguró que en las fuerzas básicas de los equipos de la Liga MX les cobran a los cracks del barrio para poder jugar.

En una charla para su canal de Youtube, el ex director técnico de la Selección Mexicana no se guardó nada y expuso que algunos entrenadores de fuerzas básicas le cobran a los jóvenes futbolistas.

Ricardo La Volpe expone a equipos de la Liga MX que le cobran a los jóvenes para jugar

A través de su canal de Youtube, Ricardo La Volpe expuso que se ha enterado de que varios equipos de la Liga MX le cobran a los jóvenes futbolistas para darles la oportunidad de jugar.

“Me dicen papá y mamá: ‘señor, piden plata’. ¿Cómo qué piden plata? ¿Quieres jugar? Y por abajo (piden dinero). Eso pasa porque no hay un director deportivo de pantalón corto (ex jugador)”, empezó diciendo el ex director técnico de la Selección Mexicana.

“Yo en Toluca estuve en 2020, en la pandemia y eso me llegó, no lo pude comprobar. Si yo lo compruebo, lo echo. Yo fui jugador y gracias a Dios nunca vi a un entrenador o a alguien pedir dinero por abajo”, finalizó.

¿Existe corrupción en la Liga MX? Ricardo La Volpe reveló posibles cobros a jugadores

Luego de que Ricardo La Volpe hablara de la supuesta corrupción que impera en varios equipos de la Liga MX, muchos prospectos que no llegaron a ser profesionales salieron a dar su versión.

Aunque Ricardo La Volpe aseguró que le han contado de que algunos entrenadores de equipos de la Liga MX solicitan dinero a los jugadores, dijo no tener pruebas.

Lo mismo ocurre con todos los prospectos de los jugadores de la Liga MX, quienes aseguran que les pidieron dinero para debutar, pero hasta el momento nadie lo ha podido demostrar.